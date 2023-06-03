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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سعادة بين طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء لسهولة امتحانات "الفقه والحديث"

سعادة طلاب الأزهر
سعادة طلاب الأزهر

أعرب طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء، عن فرحتهم لسهولة أسئلة امتحانات مادتي "الفقه والحديث"، مؤكدين أن أسئلة الامتحانات بالمادتين جاءت سهلة لكنها كانت طويلة وتحتاج إلى وقت إضافي.

وأوضح الطلاب أن الأسئلة في مجملها سهلة  وبسيطة، وجميعها جاءت من المقرر، والمرجعات بالكتب المدرسية.

من جانبه قال الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن غرفة العمليات بديوان عام المنطقة لم تتلق أي شكاوي أو رصد أي حالات غش خلال اليوم الأول لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية  في تصريح اليوم، بحسن سير لجان الامتحانات، وما جرى توفيره من هدوء واستقرار من قبل مسئولي اللجان للطلاب داخل اللجان مما ساعد على زيادة تركيزهم .

سعادة طلاب الثانوية الازهرية

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IMG_٢٠٢٣٠٦٠٣_١٣٣٥١٤
IMG_٢٠٢٣٠٦٠٣_١٣٣٤٤٠
IMG_٢٠٢٣٠٦٠٣_١٣٣٤٤٠
امتحان الثانوية الأزهرية الفقه الحديث سهل

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