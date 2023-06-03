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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الحكومية .. تفاصيل

امتحانات
امتحانات

تنتظم امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بجميع كليات الجامعات المصرية المختلفة، للأسبوع الثانى بشكل طبيعى .

وأعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثاني 2022-2023  للأسبوع الثاني .

وقال الدكتور أحمد رجب ، إن الكلية منتظمة فى الامتحانات ، حيث تنتهى امتحانات الفصل الدراسى الثانى منتصف شهر يونيو الجارى ، وسيتم إعلان النتائج عقب الانتهاء من التصحيح .

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فى نفس السياق ، أعلنت كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، بدء التصحيح الإلكتروني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مشيرة إلى أن الامتحانات بدأت يوم السبت 27 مايو وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، وذلك في إطار حرص الكلية على صحة وسلامة الجميع.

وقال الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس ، إنه تم في اليوم الأول من الامتحانات تصحيح 368 ورقة امتحانية لـ11 امتحانا، بواقع 6 امتحانات للمستوى الأول، و5 امتحانات للمستوى الثاني.

وأكد أنه تم أيضًا استخراج التقارير والبيانات الخاصة بنتائج الطلاب ومقارنة تقديراتهم، والتقارير الخاصة بتحليل الاختبار وأسئلته، متابعا: امتحانات طلاب كلية الآثار سوف تمتد حتى يوم 14 يونيو المقبل 2023.

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