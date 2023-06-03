7 شروط لقبول اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين 2023.. تفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، شروط قبول اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين 2023 ، وذلك من المعلمين الغير راغبين في المشاركة في اعمال مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2023

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة أن شروط قبولاعتذارات الثانوية العامة للمعلمين 2023 تتمثل في :

الحالات المرضية على أن يتم تقديم تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية

وفاة الزوج على ان يتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة

وجود طفل رضيع حتى عامين ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل

عمل الزوج بمنطقة نائية ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية وانه مازال على قوى العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة

سفر الزوج الى الخارج ويتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة

رعاية الابناء المعاقين ذهنيا والازواج اصحاب الامراض المزمنة وتقديم تقرير معتمد

ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات ويقبل اعتذار احدهما ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الاخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة والرقم القومي

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة في بيان رسمي لها منذ قليل : يتم قبول اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين 2023 اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 حتى الخميس الموافق 8 يونيو 2023



وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن اجراءات قبول اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين 2023 ، تتم في مقار المدارس التى تحددها المديريات التعليمية والإدارات