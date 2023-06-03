عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بين صعب وسهل ومناسب.. آراء طلاب الثانوية الأزهرية في امتحان الفقه والحديث

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

انتهى منذ قليل، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم العلمي، من أداء امتحان الحديث، لينتهوا بذلك من أول أيام امتحانات نهاية العام الحالي، حيث أدوا اليوم الامتحان في مادتي الفقه والحديث.

وعبر أحد الطلاب من منطقة الوادي الجديد الأزهرية، عن ضيق الوقت المحدد للإجابة على الأسئلة، وكانت به بعض النقاط المعقدة. 

كما اشتكي طالب اخر يدعي أنس، من صعوبة امتحان الفقه حيث كانت الأسئلة فوق مستوى الطالب المتوسط، كما أن مدة ساعتين للامتحان قليلة جدا ولم نتمكن حتى من مراجعة ما كتبناه. 

أما امتحان الحديث فكانت الأسئلة فيه مناسبة وتمت الإجابة على أسئلة الامتحان. 

وفي منطقة الفيوم الأزهرية، قال الطالب حسين غريب، إن أسئلة امتحان اليوم في الفقه والحديث كانت مناسبة، ماعدا بعض النقاط الصعبة في مادة الحديث، معبرا عن امنيته بدخول كلية الصيدلة. 

بدوره تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التابعة لإدارة منطقة الجيزة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها. 

 



واطمأن وكيل الأزهر خلال تفقده على لجان معهد بنين وفتيات ٦ أكتوبر بالحي السادس، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والحديث، كما تفقد أعمال اللجان وتوزيع المراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من استلام جميع الطلاب لأوراق الامتحان الخاصة بهم، مشددا على ضرورة التزام الطلاب بدخول اللجان في الوقت المحدد. 

ووجه وكيل الأزهر بتوزيع المياه الباردة بشكل دائم على الطلاب خلال أداء الامتحانات، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض، مطالبا إياهم بالمزيد من الجد والاجتهاد في المراجعة قبل الامتحانات وعدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

قرار رسمي بشأن زوج المذيعة في قضية كلب الشيخ زايد

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

بنتها شافتهم سوا | رذيلة عشّاق تنتهي بجريمة في القاهرة

ترشيحاتنا

سعرها صادم .. شاهد هدية حمو بيكا لـ زوجته فى عيد ميلادها

رضوى ومحمد ماتوا| القصة الكاملة لغرق شقيقين فى حمام سباحة بالغردقة

هل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بنيتين؟

قطاع الأعمال: 2024.. عام افتتاح مصانع الغزل والنسيج بعد تطويرها

بعد حادث 3 قطارات.. الهند تطلق تحولًا بالسكك الحديدية بقيمة 30 مليار دولار

زيلينسكي من أوكرانيا: قواتنا جاهزة للهجوم المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور من خطوبة البلوجر سارة محمد... هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا... جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

برقم صادم .. سعر إطلالة التركية هاندا أرتشيل في أحدث ظهور

خليك في الطبيعي.. 4 وصفات من مطبخك لتسلخات الصيف

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

فيديو

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

بداية الخير وختامه.. البلوجر سارة محمد تعلن خطبتها عبر إنستجرام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ