بين صعب وسهل ومناسب.. آراء طلاب الثانوية الأزهرية في امتحان الفقه والحديث

انتهى منذ قليل، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم العلمي، من أداء امتحان الحديث، لينتهوا بذلك من أول أيام امتحانات نهاية العام الحالي، حيث أدوا اليوم الامتحان في مادتي الفقه والحديث.

وعبر أحد الطلاب من منطقة الوادي الجديد الأزهرية، عن ضيق الوقت المحدد للإجابة على الأسئلة، وكانت به بعض النقاط المعقدة.

كما اشتكي طالب اخر يدعي أنس، من صعوبة امتحان الفقه حيث كانت الأسئلة فوق مستوى الطالب المتوسط، كما أن مدة ساعتين للامتحان قليلة جدا ولم نتمكن حتى من مراجعة ما كتبناه.

أما امتحان الحديث فكانت الأسئلة فيه مناسبة وتمت الإجابة على أسئلة الامتحان.

وفي منطقة الفيوم الأزهرية، قال الطالب حسين غريب، إن أسئلة امتحان اليوم في الفقه والحديث كانت مناسبة، ماعدا بعض النقاط الصعبة في مادة الحديث، معبرا عن امنيته بدخول كلية الصيدلة.

بدوره تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التابعة لإدارة منطقة الجيزة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها.





واطمأن وكيل الأزهر خلال تفقده على لجان معهد بنين وفتيات ٦ أكتوبر بالحي السادس، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والحديث، كما تفقد أعمال اللجان وتوزيع المراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من استلام جميع الطلاب لأوراق الامتحان الخاصة بهم، مشددا على ضرورة التزام الطلاب بدخول اللجان في الوقت المحدد.



ووجه وكيل الأزهر بتوزيع المياه الباردة بشكل دائم على الطلاب خلال أداء الامتحانات، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض، مطالبا إياهم بالمزيد من الجد والاجتهاد في المراجعة قبل الامتحانات وعدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد.



جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.