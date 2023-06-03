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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مساعد رئيس الوزراء تزور جناح صناعة تكنولوجيا المعلومات بمعرض جيتكس أفريقيا بالمغرب

صدى البلد

تفقدت الدكتورة راندا المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جناح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتباره المشاركة المصرية الرسمية بمعرض جيتكس افريقيا، حيث قامت المنشاوي بالإستماع للعروض التقديمية للشركات الناشئة السبع بحاضنة الغرفة "إبداع" في القطاعات التكنولوجية المختلفة وقد ابدت راندا المنشاوي اهتمامها بالحلول التكنولوجية المقدمة، وشددت على الإستمرار في تشجيع الشركات المصرية الناشئة وكذلك استمرار دعم الجهات  والمؤسسات المصرية التي تساند هذه الشركات، انطلاقا من حرص الحكومة على تعزيز تواجد الشركات المصرية الناشئة خارجيا وتعزيز تنافسيتها.

كما تضمنت الزيارة حضور وزير مفوض تجاري سليمان خليل رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالسفارة المصرية بالمغرب، والذي أشاد بالجناح المصري للغرفة وبتمثيل الشركات الناشئة للتكنولوجيا والحلول الرقمية المصرية.

من جهة أخرى قام الدكتور  حسن رضوان رئيس البعثة وعضو مجلس ادارة الغرفة بعرض دور الغرفة وأهدافها من المشاركة بملتقى جيتكس افريقيا، كما استعرض الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات المحتضنة بحاضنة "إبداع" بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت مظلة البرنامج القومي للحاضنات "إنطلاق"  انطلاقا من رؤية وأهداف الغرفة في دعم الشركات المصرية الناشئة وفتح اسواق خارجية لها.

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