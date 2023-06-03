هل تشهد مصر عاصفة ترابية شديدة جديدة ؟ الأرصاد تحسم الرد

أكدت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع فصل العواصف الترابية ورياح الخماسين.، ومستمر أسبوعين آخرين.



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وقالت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد": " فصل الصيف يبدأ في 21 يونيو الجاري وما زلنا في فصل الربيع".

وأضافت إيمان شاكر: "حتى الأن ليس من الوارد تكرار العاصفة الترابية التي شهدتها مصر الأيام الماضية".

وتابعت إيمان شاكر: "اليوم انخفضت درجة الحرارة وسجلت القاهرة 34 درجة مئوية وغدا تسجل درجة الحرارة 33 درجة".