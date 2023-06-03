منعوه من تناول دواء عملية القلب .. الشرطة الأمريكية تتورط في كارثة وفاة سجين | قصة مؤلمة

يبدو أن جرائم الشرطة الأمريكية مع المساجين مسلسل مستمر داخل الولايات المتحدة، وبعد الكشف عن فضائح الاعتداء والاستغلال للمسجونات، والانتهاكات التي تم رصدها بسجون المناطق التي يقطنها السكان الأصليون، جاءت قصة ديكستر بارى الأمريكي من أصول أفريقية الذي أصبحت قصته حديث وسائل الإعلام الأمريكية، بعد أن أصبحت الشرطة الأمريكية متهمة بقتله نتيجة الإهمال الطبي بعد أن رفضت الشرطة الاستجابة لتوسلاته بالحصول على أدويته، وهي التوسلات التي وثقتها كاميرات رجال الشرطة، وفق ما أعلنته سلطات التحقيقات.

وما جعل قصة بارى أكثر ألما أنه كان في في عام 2020، على مشارف الموت لاحتياجه لعملية زرع قلب، وبالفعل قام بالعملية في ذلك العام، وعندما علم ديكستر باري أنه سيحصل على قلب سليم، كان يتطلع بشدة إلى إمكانية مشاهدة أحفاده يكبرون، وحينها حذره الأطباء من خطورة عدم حصوله على الأدوية المرتبطة بعملية قلبه، وهي ذاتها الأدوية التي منعها رجال الشرطة عنه أثناء اعتقاله ما أدى إلى تدهور صحته ووفاته، وتلك تفاصيل قصته.

اعتقال في جنحة يومين

في اليوم الذي تم فيه اعتقاله لارتكابه جنحة، حذر ديكستر باري شرطة فلوريدا من أنه إذا لم يتناول دواءه الخاص بالعضو المزروع بالقلب، سوف يفشل قلبه، وقال، بحسب لقطات مصورة لكاميرا الجسم حصلت عليها صحيفة npr الأمريكية، والتي نشرت تقرير خاص بها عن القضية: "أتناول دواء الرفض من أجل زراعة قلبي ولا يمكنني تفويت تلك الجرعات".

ووفقا لما جاء بالصحيفة الأمريكية، فقد توسل باري، صاحب الـ54 عامًا، إلى الضابط الذي قام بالاعتقال سبع مرات في نوفمبر الماضى، وأبلغ ممرضة السجن وقاضي المحكمة بحالته أيضا، ولكن في اليومين اللذين احتُجز فيهما باري في سجن مقاطعة دوفال في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، لم يسمح له أحد بالوصول إلى الأدوية التي طلبها بشدة.

وفاة بعد 3 أيام والأسرة تتهم الشرطة

وذكرت صحيفة npr، أنه بعد ثلاثة أيام من إطلاق سراحه من السجن، توفي باري بسبب سكتة قلبية ناجمة عن رفض حاد للقلب، وذلك وفقًا لما قاله الدكتور خوسيه سواريز هويوس، أخصائي علم الأمراض في فلوريدا الذي أجرى تشريحًا خاصًا لجثة باري نيابة عن عائلته، وتصر عائلة باري على أن وفاته كان من الممكن منعها تمامًا لو أخذ موظفو السجن مناشدات باري من أجل دوائه بجدية أكبر، وقد أثارت وفاته، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل The Tributary، أسئلة كبيرة حول جودة الرعاية الصحية التي يشرف عليها مكتب Jacksonville Sheriff's Office.

وقال اتحاد الحريات المدنية في فلوريدا لـ NPR في بيان: "وفاة دكستر باري المزعجة والتي يمكن الوقاية منها بسبب الإهمال الطبي تسلط الضوء على عيب كبير في كيفية تعامل أمريكا مع نظامها السرطاني، ونحث مسؤولي الدولة على التحقيق في مقتل السيد باري وتحقيق العدالة لأحبائه".

ووفقا لما قال المحامي أندرو بوندرود، الذي يمثل عائلة باري، إنهم يخططون لرفع دعوى قضائية ضد مكتب جاكسونفيل شريف قريبًا، وقال بوندرود: "كان هناك الكثير من الأشخاص الذين كان بإمكانهم منع وفاة ديكستر باري، ولكن يبدو لي أن مكالمة هاتفية واحدة مع الشخص المناسب كانت ستحدث فرقًا"، فيما رفض مكتب الشريف التعليق على وفاة باري بسبب رفع دعوى قضائية.

تلك قصة باري صاحب الأصول من جزر الهند

باري، بائع سيارات من أصول في جزر الهند الغربية، وقد أحب السفر إلى منطقة البحر الكاريبي والتحدث عن السيارات وجعل أطفاله يضحكون، وقد قابلت جانيل كينج والدها البيولوجي، ديكستر باري، لأول مرة عندما كانت في العشرين من عمرها، ومن وقتها أصبح الاثنان مقربين للغاية، وقالت ابنته جانيل كينج: "لقد كان صارمًا ولكنه ممتع، لقد كان مزاحًا، كان دائمًا يكسر النكات ويكون ممتعًا ليكون موجودًا".

وتقول كينج إنه بعد إصابته بجلطة دماغية قريبة في عام 2008، انتظر باري قلبًا جديدًا لمدة 12 عامًا، وانتقل إلى فلوريدا لزيادة فرصه في إجراء العملية، وكان باري مصممًا على تلقي العلاج لأنه أراد مشاهدة أطفال ابنه يكبرون، وكذلك رؤية كينج لديها طفل خاص بها، وفي عام 2020، تحققت فرصة العيش حياة أطول وأكثر صحة، وأضافت الإبنة: "كان يعتقد أنه سيموت قبل أن يتمكن من الحصول على واحدة، لذا، عندما سمعت أن لديهم قلبًا له، كانت أخبارًا رائعة للجميع".

أدويته شريان للحياة .. هكذا تحدث الطبيب عن مرضه

وعن مرض بارى، يقول الدكتور خوان فيلارو، اختصاصي زراعة القلب في جامعة فلوريدا في جينزفيل، لصحيفة (NPR): "عادة لكل عضو محتمل يظهر ، هناك قائمة طويلة من المتلقين الذين يحتمل أن يكونوا متوافقين معه، وهذه العملية انتقائية للغاية - فصيلة الدم ، وحجم الجسم ، ومدى مرض المريض، والمسافة بين المتبرع والمرشح كلها عوامل تحدد من سيتلقى عملية الزرع المنقذة للحياة".

ولكن بمجرد أن يمر الإجراء، يمكن أن يكون تحويليًا للمرضى المرضى، ويكمل الطبيب المتخصص حديثه وقال إنه من خلال العلاج والتعافي المناسبين ، يمكن لمتلقي زراعة القلب إضافة 10 سنوات في المتوسط ​​إلى فترة حياتهم، ولكن تلعب الأدوية المضادة للرفض دورًا مهمًا لتحقيق ذلك، حيث إنها تساعد هذه في منع الجهاز المناعي للمتلقي من مهاجمة قلبه الجديد، لذلك، يجب أن يؤخذوا كل يوم لبقية حياتهم، ويمكن أن يكون تفويت عدة أيام من الدواء مميتًا، لذلك نحن نقول للمريض ونشرح له بعبارات لا لبس فيها ، أن هذه الأدوية هي شريان الحياة بالنسبة لك".

وأضاف خوان فيلاور، أنه في تجربته، عندما ينتهي الأمر بمريض زرع في السجن، ينسق طاقم المستشفى مع السجن أو السجن لضمان استمرار المريض في تناول أدويته، وقال: "إنهم يمرون بالكثير من العمل ويواجهون مشاكل في الاتصال بالسجون والتأكد من حصولهم على ما يحتاجون إليه، وقد تم تجاهل مناشدات باري المتعددة بشأن أدويته".

قضية خلاف مع جاره على دفع فاتورة الإنترنت

وترجع وقائع قضية باري إلى 18 نوفمبر، حيث دخل باري في جدال حاد مع جاره، الذي كان يستخدم الإنترنت الخاص به مقابل بعض النقود للمساعدة في دفع فاتورة الإنترنت، واتهم باري جاره بالتخلف عن بعض المدفوعات وهدد ذات مرة بالضرب على جاره المعوق والمكفوف، ويقول كينغ قبل أن تصبح المعركة جسدية ، ابتعد باري ليهدأ.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم ، اتُهم باري بالاعتداء البسيط، وأثناء وجوده في سيارة الشرطة، نبه باري الشرطة عدة مرات بشأن عملية الزرع، وكذلك المخدرات التي اعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة، والواقع في أمريكا أنه يُترك الأشخاص الفاشلون ليموتوا في السجن لأن القضاة لا يلتزمون بقانون لإطلاق سراحهم.

هكذا تم تجاهل طلبه للدواء

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه أثناء تناول المدخول الصحي، لاحظت ممرضة السجن أن باري خضع لعملية زرع قلب ويحتاج إلى دواء لذلك، وكتبت الممرضة "إحالة عاجلة"، وكذلك موقع صيدلية باري ، بحسب الوثائق الطبية، ولكن لم يحصل على الأدوية، وفي اليوم التالي، وخلال جلسة استماع، أطلق باري جرس الإنذار مرة أخرى، حيث قال، وفقا لنصوص المحكمة: "أجريت للتو عملية زرع قلب ولم أتناول دوائي طوال اليوم منذ أن تم حبسي، وأتناول أدوية الرفض لقلبي حتى لا يرفضها قلبي".

وهنا رد القاضي جيلبرت فيلتيل "حسنًا"، مضيفًا أنه يمكن الإفراج عن باري إذا دفع كفالة قدرها 503 دولارات، وقال القاضي: "أتمنى أن تكون قادرًا على تكوين روابط هنا والحصول على أدويتك"، ولكن الواقع أن باري عانى من رفض حاد لقلبه بعد عامين فقط من الجراحة، ولم يخبر بارى عائلته أنه ذهب إلى السجن حتى أطلق سراحه في 20 نوفمبر، وفي ذلك المساء، اتصل باري بابنه ، الذي لاحظ على الفور أن صوت والده لم يكن جيدًا وحثه على رؤية طبيب.

اللحظات الأخيرة في عمره

وفي 23 نوفمبر ، ذهب باري إلى المستشفى، وهناك، سأل عما إذا كان يجب عليه مضاعفة الأدوية المضادة لرفض العضو المزروع لأنه فاته بعض الجرعات. أخبرته الممرضة أن يستمر في تناول الأدوية كالمعتاد لمنع خطر الجرعات الزائدة، ، ولكن في وقت لاحق من ذلك اليوم ، شعر باري بالضعف ، واتصل بمساعده الصحي في المنزل لزيارته، وعند الوصول، اتصلت الممرضة برقم 911، وعند وصول المستجيبين الأوائل، خرج المساعد لمرافقتهم إلى الشقة، ولكن بحلول الوقت الذي عادوا فيه إلى شقته، كان باري غير مستجيب، وقد تم نقله إلى مستشفى محلي، حيث أعلنت وفاته.

وقالت إبنتة بارى إنها منزعجة للغاية من عدد السلطات التي علمت بحالة والدها، واتهمت الضابط والقاضي والسجن والممرضات والفريق الطبي، بأنهم لم يقوموا بعملهم، ونتيجة لذلك، فإن والدي الذي انتظر 12 عامًا لإجراء عملية زرع ليس هنا.