تعرف على تشكيل طلائع الجيش وسموحة بالدوري

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد متعب- زولا

خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - كريم طارق - إسلام محارب - أحمد سمير

خط الهجوم: محمود وادي

بينما أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش وجاء كالتالي:-

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: صديق أوجولا - شريف رضا - مالك بعيوي - أحمد جمال

خط الوسط: أحمد شوشه - بنيامين بواتينج - حسين فيصل

خط الهجوم: دكوا دودو - محمد المغربي - مصطفى سعد.