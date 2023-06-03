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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه يسجل في تقدم طرابزون برباعية على ألانيا سبور في الدوري التركي

صدى البلد

تقدم فريق طرابزون سبور برباعية مقابل هدف، في الشوط الأول، على نظيره ألانيا سبور، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري التركي.

وجاءت رباعية طرابزون سبور عن طريق الدولي المصري محمود تريزيجيه في الدقيقة ١٨ ثم هامسيك في الدقيقة ٢٤، وأناستاسيوس في الدقيقة ٣٢، وجينسن لارسن في الدقيقة ٣٤.

بينما جاء هدف ألانيا سبور الوحيد عن طريق جونيس في الدقيقة ١٤.

وجاء تشكيل طرابزون سبور كالتالي:

حراسة المرمى: محمد طه تبه

خط الدفاع: طه ألتيكارديش - إرين المالي - جينس لارسن - حسين توركمان.

خط الوسط: أناستاسيوس - مارك هامسيك - مانوليس سيوبيس.

خط الهجوم: فيسكا - تريزيجيه - بوزوك.

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز السادس برصيد ٥٤ نقطة، بينما يأتي فريق ألانيا سبور في المركز الحادي عشر برصيد ٤١ نقطة، من جدول ترتيب الدوري التركي.

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