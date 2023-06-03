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رئيس التحرير
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رئيس الإصلاح والنهضة : الهدف من قانون الأعلى للتعليم توحيد سياسات المنظومة

هشام عبد العزيز،
هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنَّ الآراء المطروحة خلال مناقشات قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب في الحوار الوطني تعددت، مشيراً إلى أنها تناولت بالأساس الهدف من القانون وهو توحيد السياسات التعليمية والتنسيق بين الاستراتيجيات.

وأضاف «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة للحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامية دارين مصطفى، أنَّ الغرض الأساسي من وجود مجلس أعلى يستطيع أن يضم كافة الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم ووضع استراتيجية موحدة عامة في مصر لكافة أطياف ومؤسسات التعليم، سواء فنى أو جامعي أو غيره.

تابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنَّ الآراء تناولت «فلسفة القانون» وهل هو خاص برسم السياسات أم وضع السياسات أم توحيدها، بجانب محاولة التوضيح والإجابة عن المُراد بالتنسيق بين الجهات.. هل الجهات المعنية رقابية أم تنفيذية وما يترتب على ذلك من تحديد عدد خبراء التعليم والمختصين.

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