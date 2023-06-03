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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ملتقى الطفل بالجامع الأزهر: "الاعتراف بالخطأ" هدي إسلامي أوصى به شرعنا

ملتقى الجامع الأزهر
ملتقى الجامع الأزهر

عقد الجامع الأزهر الشريف ، اليوم السبت، النسخة العشرين من ملتقى الطفل، والذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات تحت عنوان " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح "، حيث دار موضوع حلقة اليوم حول "أهمية تنظيم الوقت" ، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبمتابعة د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وأوضح الشيخ إيهاب إبراهيم، الباحث برواق العلوم الشرعية بالجامع الأزهر، أن "الاعتراف بالخطأ" هو هدي إسلامي، يوصي به شرعنا الحنيف، كما أن الاعتراف بالأخطاء التي نفعلها هي فضيلة وخلُق راقٍ ينبغي أن يتحلى به الأطفال إذا ما ارتكبوا الأخطاء.


ونوه الباحث برواق العلوم الشرعية والعربية، خلال حديثه بمحور الطفل الخلوق، أن من لم يعترف بخطئه لن يتعلم ولن يتطور، فالوقوع في بعض الأخطاء فطرة والاعتراف به فضيلة والإصرار عليه حماقة، كما أن الرجوع والعدول عنه حكمة والتحريض عليه سفاهة.
 

واستمرارا لجهود الأزهر الشريف في تنمية مهارات الكتابة والقراءة لدى النشء، تناول الشيخ علي حبيب، منسق وحدة التعليم عن بعد بالجامع الأزهر، خلال حديثه حول محور الطفل الفصيح، "ضمائر الغائب المنفصلة"،  موضحا أن "ضمائر الغائب المنفصلة" التي تدل على معناها بواسطة الغيبة، ففي حالة الرفع نستخدم(هو- للمفرد المذكر الغائب، وهي- للمفردة المؤنث، وهما- للمثنى المذكر والمؤنث، وهم- للجمع المذكر، وهن- لجمع الإناث).

وأضاف منسق وحدة التعليم عن بعد، أنه في حالة نصب الضمائر نستخدم (إياه للمفرد المذكر، وإياها للمفرد المؤنث، وإياهما للمثنى المذكر والمؤنث، وإياهم لجمع الذكور، وإياهن لجمع الإناث).

وبمشاركة مكتب الأزهر لدعم الابتكار، قدم الطفل عبد الرحمن محمد السيد، فقرات من التلاوة والإنشاد الديني خلال الملتقى.

وفي نهاية الملتقى، ختم الباحثان حديثهما بالإجابة عن بعض الأسئلة حول الموضوع، وأثناء الشرح استخدم الباحثان بعض الشرائح التوضيحية، معتمدَيْن على أسلوب المناقشة والتحاور مع الأطفال، تشجيعاً لهم على المشاركة.

يذكر أن. ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح" يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، ويتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك لتربية النشء على أسس صحيحة، وفهم عميق لأخلاقيات ديننا الحنيف.

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