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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح معرض الفنانة سهير عثمان بمتحف محمود مختار

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في افتتاح المعرض الفني للفنانة الدكتورة سهير عثمان، والذي أقيم بمتحف محمود مختار تحت عنوان "الأصالة والمعاصرة".

أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأعمال اليدوية تنعكس أهميتها في أنها تدل على جوانب الهوية المصرية، وتعبر عن جوانب التراث الحضاري الذي من المهم صيانته وتنمية الوعي به بالداخل والخارج.

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أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم الفن الهادف الذي يعد أساسًا لقوة مصر الناعمة على المستوى الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن معرض الفنانة سهير عثمان يضم نحو من 80-100 عملا فنيا مختلفا في فرع الجرافيك، والكمبيوجرافيك، والرسم، والباتيك، والمعلقات النسجية المطبوعة، والمعلقات النسجية الخيامية، والكليم، والسجاد اليدوي، والكولاج، وهي جميعها أعمال يدوية بالكامل.

الدكتورة هالة السعيد وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية متحف محمود مختار مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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