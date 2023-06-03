27 كيلو لحم.. مصر الخير: قيمة صك الأضحية 8550 جنيه.. فيديو

قال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن صك الأضحية يعتبر توكيل بالذبح.

وأضاف المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مؤسسات المجتمع المدني ومنهم مؤسسة مصر الخير تسهل عملية الأضحية على المتبرع، حيث تنوب عنه المؤسسة في عملية الأضحية وتوزيعها لتسهل عليه مشقة هذه العملية".

وأشار المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير: "المؤسسة لديها بعد تنموي إضافي بجانب فكرة تسهيل الشعيرة على المتبرعين وهي توفير فرص العمل"، موضحا: "قيمة الصك هذا العام 8550 جنيه، والصك يوفر لحوم للمستحقين على مستوى الجمهورية".



وأوضح المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير،: "قيمة صك الأضحية 8550 جنيه ويمثل من 25 إلى 27 كيلو من اللحوم الصافي".

