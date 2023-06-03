مصدر بـ البيئة يكشف لـ صدى البلد سبب هبوب العاصفة الترابية

قال الدكتور مصطفي مراد رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن العاصفة التي ضربت البلاد ظاهرة طبيعية نتيجة تأثيرالتغيرات المناخية.

وتابع أن مصرغير معتادة على حدوث هذه الرياح المحملة بالرمال المثارة.

وأوضح أن هذا النوع من الرياح لا يأتي بشكل مستمر، فهذه الرياح رفعت مؤشر تلوث الهواء الي عشرة اضعاف وانتهت في فترة قصيرة وذلك جعلنا نتفادى حدوث أزمات مرورية لساعات طويلة.

وأضاف مراد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن حدوث العواصف الترابية المثارة بالرمال عامة تحدث في منطقة الشرق الأوسط في النصف الأول من العام والعالم جميعا يشهد ظواهر حادة مختلفة بسبب التغيرات المناخية.

لافتا أن العاصفة الرملية التي حدثت ضخمة الحجم وحدثت خلال 3 ساعات بشكل مفاجئ وبكثافة رملية غير مسبوقة في مصر وليس من المتوقع حدوثها مرة أخرى ولدى وزارة البيئة أجهزة إنذار مبكر للكشف عن مثل هذة الظواهر الجوية قبل حدوثها.