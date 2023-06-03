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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ سيلفي قدام المراية | ظهور جريء لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

سحرت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب أنظار متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت ياسمين الخطيب الأنظار بإطلالة لافتة، وهي تلتقط سيلفي أمام المرآة، حيث ارتدت فستان ليجن عاري الكتفين، واعتمدت ماكياج ناعمًا واعتمدت تسريحة شعر كيرلي.

ياسمين الخطيب

وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

أحدث أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

بدأت ياسمين الخطيب العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".

كُتب ياسمين الخطيب

شاركت  في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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IMG_٢٠٢٣٠٦٠٣_٢٠٠٦٠٩
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ياسمين الخطيب انستجرام 2 طلعت حرب روتانا تامر امين

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