عادل حمودة: صلاح حافظ هرب 11 شهرا من الأمن ببيت تحية كاريوكا

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه قبيل اعتقال صلاح حافظ هرب 11 شهرا بعيدا عن الأمن، حيث اختبأ في بيت «تحية كاريوكا» بتوصية من أحد أزواجها السابقين الذي كان يساريا، واختبأ صلاح حافظ في مخزن بيت النجمة الشهيرة حيث قدم إليه الطعام، وأحضرت الكتب والجرائد، وسمع منها أهم الأخبار السياسة.

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن صلاح حافظ قد سمي ابنته تحية وفاءً وتقديرا لتحية كاريوكا، حتى احترفت تحية حافظ التمثيل أما ابنه الآخر شريف فتخرج مهندسا وان لم يعمل بالهندسة، وما أن عرف أن الأمن استدعى تحية كاريوكا حتى خاف صلاح حافظ عليها وترك بيتها وسلم نفسه.