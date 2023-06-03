تريزيجيه يُسجل في خماسية طرابزون أمام ألانيا سبور بالدوري التركي

اكتسح فريق طرابزون سبور نظيره ألانيا سبور، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري التركي.

وجاءت خماسية طرابزون سبور عن طريق الدولي المصري محمود تريزيجيه في الدقيقة ١٨ ثم هامسيك في الدقيقة ٢٤، وأناستاسيوس في الدقيقة ٣٢، وجينسن لارسن في الدقيقة ٣٤.

بينما جاء هدف ألانيا سبور الوحيد عن طريق جونيس في الدقيقة ١٤.

وفي الشوط الثاني، سجل بوزوك الهدف الخامس لفريق طرابزون سبور في الدقيقة 58.

وجاء تشكيل طرابزون سبور كالتالي:

حراسة المرمى: محمد طه تبه

خط الدفاع: طه ألتيكارديش - إرين المالي - جينس لارسن - حسين توركمان.

خط الوسط: أناستاسيوس - مارك هامسيك - مانوليس سيوبيس.

خط الهجوم: فيسكا - تريزيجيه - بوزوك.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق طرابزون سبور المركز السادس برصيد 57 نقطة، بينما يأتي فريق ألانيا سبور في المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة، من جدول ترتيب الدوري التركي.