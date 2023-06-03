رسميًا .. ريال مدريد يعلن رحيل هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، رحيل البلجيكي إيدين هازارد عن الفريق، بالتراضي.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أعلن خلاله فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، حيث كان اللاعب يرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف العام المقبل.

وجاء بيان ريال مدريد كالآتي:"‏توصل نادي ريال مدريد وإيدن هازارد إلى اتفاق يتم بموجبه تسريح اللاعب من النادي اعتبارًا من 30 يونيو 2023”.

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‏وأضاف:"إيدن هازارد كان جزءًا من نادينا لمدة 4 مواسم، فاز فيها بـ 8 ألقاب: 1 كأس دوري أبطال أوروبا، 1 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الليجا، 1 كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني".

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واختتم:"‏يريد ريال مدريد التعبير عن تعاطفه مع إيدن هازارد ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".