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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 4-6-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب  في مصر ثباتا مع بدابة تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-6-2023، علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة بعد أن هوي أمس بمقدار 25 جنيها في الجرام

عيار 21 

بحسب ما أعلنه موقع إيجيبت جولد برايس توداي، فقد سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا حوالي 2335 جنيه للشراء و 2345 جنيه للبيع

انخفاض شديد في سعر الذهب عالميا

ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

عيار 18

وصل سعر عيار 18 نحو 2001 جنيه للبيع و 2010 جنيه للشراء

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2669 جنيه للبيع و 2680 جنيه للشراء

عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 نحو 1557 جنيه للبيع و 1563 جنيه للشراء

الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18.68 ألف جنيه للبيع و 18.76 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب 

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.7 مليون جنيه للبيع و 2.71 جنيه للشراء.

أوقية الذهب 

وصلت أوقية الذهب إي 82.99 ألف جنيه للبيع و 83.35 ألف جنيه للشراء.

 

قيمة الذهب 


ويعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدم كاستثمار وتخزين قيمة، حيث يتمتع الذهب بخصائص فريدة تجعله يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، ويمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب.

تذبذب السعر 

 في السطور التالية سنتحدث عن الاستثمار في الذهب وكيفية الاستفادة منه كأداة استثمارية.

وتراجع سعر الذهب في مصر نحو 300 جنيه خلال شهر مايو ليسجل في بداية شهر يونيو 2360 جنيه.

قال أحمد نجم خبير أسواق المال العالمية إن الذهب يشهد موجة تصحيح بعد المبالغة قي ارتفاعه إلى مستويات قياسية مشيرا إلى أنه يتم تداول الذهب المرحلة الحالية خلال مستويات 1960 دولارا للأونصة متوقعا استمرار التصحيح إلى أدنى مستويات 1900.

وأشار إلى توقعات التزام الولايات المتحدة بسداد الديون بالإضافة إلى نهايات مرحلة التشديد النقدي وتوقعات البدء في خفض أسعار الفائدة كلها عوامل قد تشير الي مرحلة تصحيح في المعدن الأصفر.

وتوقع عودة ارتفاع الذهب وتكوين مراكز رأسمالية أدنى مستوى ١٩٠٠ دولار وبالتحديد عند مستويات ١٨٠٠ دولار والتي قد تلقى اقبالا من جانب المستثمرين لتكوين مراكز شراء.. في حين أن تكوين مراكز شراء في الذهب خلال المستويات الحالية أعلى مستوى ١٩٠٠ دولار قد يمثل نسبة مخاطرة عالية.

الذهب والمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب أيضا تراجع نتيجة وجود توقعات حول  رفع عوائد سندات الخزانة، في حين أن ارتفاع معدل ‏البطالة أبقى الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة.‏

وبالنسبة لعقود الذهب فقد تراجعت بنسبة 1.3٪ لتغلق عند 1969.6 دولار للأوقية، لكنه حقق ‏مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.3%، وهو الأداء الأسبوعي الأفضل منذ أبريل.‏


كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجلة 10 سنوات، ‏وارتفع الدولار، مما جعل الذهب تحت وطأة الضغوط.‏

ويأتي ذلك بعد إقرار الشيوخ الأمريكي تشريعًا لتعليق العمل بقانون سقف الديون الأمريكية، وفرض قيود على الإنفاق الحكومي حتى انتخابات عام 2024، منهيًا بذلك مأساة هددت بأزمة مالية عالمية.
 

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