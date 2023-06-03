في 9 خطوات.. كيفية استخراج رخصة قيادة إلكترونية ؟

يمكن للأفراد الحصول على رخصة قيادة إلكترونية من خلال الخطوات التالية:

الحصول على شهادة صحية من أي مستشفى حكومي أو خاص معتمد من وزارة الصحة.

الحصول على شهادة السير والتراخيص من إدارة المرور المحلية.

التسجيل في منصة وزارة الداخلية لخدمات الترخيص والتسجيل المروري عبر الرابط الإلكتروني المخصص (https://edl.moi.gov.eg/).

ملء نموذج الطلب على الموقع الإلكتروني وتحميل الوثائق المطلوبة مثل الشهادة الصحية وشهادة السير والتراخيص وصورة شخصية.

حجز موعد في أحد مراكز التدريب المعتمدة من قبل إدارة المرور لإجراء الاختبارات اللازمة.

إجتياز الاختبارات النظرية والعملية بنجاح.

دفع رسوم الحصول على الرخصة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني المخصص.

الحصول على الرخصة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني أو الاستلام من مكتب إدارة المرور المحلي الخاص بك.

يجب على المتقدمين الالتزام بالمتطلبات والشروط المحددة من قبل الجهات الحكومية المعنية لضمان حصولهم على الرخصة الإلكترونية بنجاح.