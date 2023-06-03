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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوب الرياح أججت النيران .. نشوب حريق ضخم في غابات بألمانيا

إطفاء ألمانيا
إطفاء ألمانيا

شب حريق ضخم في ميدان تدريب عسكري ألماني في مدينة جوتربورج الواقعة في ولاية براندنبورج الفيدرالية، منذ الأربعاء الماضي.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، ذكرت فرق الطوارئ الألمانية، أن طواقم الدفاع المدني الألمانية تعمل على إخماد حريق هائل في مدينة جوتربورج الألمانية الواقعة في ولاية براندنبورج الفيدرالية، حيث شب في ميدان تدريب عسكري يحتوي على مخازن للذخائر، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت فرق الطوارئ، إلى عجز طواقمها عن إخماد الحريق حتى اللحظة، نتيجة هبوب الرياح التي تعمل على تأجيج النيران، وتقويض الجهود المبذولة لإخمادها.

ونوهت الطوارئ بأن النيران اندلعت على مساحة 35 هكتارًا من غابات مدينة جوتربورج، في الوقت الذي لا يوجد فيه عدد كاف من طائرات الإطفاء، كما يمنع على طواقم الإطفاء البرية دخول المناطق التي يحتمل وقوع انفجارات فيها.

وحسب البيانات التي جمعتها المسيرات قد ينتشر الحريق إلى الغابة المجاورة في المستقبل القريب.

حريق جوتربورج ميدان تدريب عسكري إخماد حريق

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