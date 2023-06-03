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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل عرض تطبيق صلّحلي أمام جيل بايدن بـ مدرسة السويدي للتكنولوجيا

أحمد عبدالحميد
أحمد عبدالحميد

كشف أحمد عبدالحميد، صاحب فكرة تطبيق "صلحلي"، بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا، تفاصيل عرض فكرة البرنامج أمام جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي، خلال زيارتها للمدرسة.

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وقال أحمد عبدالحميد، صاحب فكرة تطبيق صلحلي" بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المدرسة الخاصة بنا تجمعها شراكة ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والقطاع الصناعي شركة السويدي".


وأضاف: "المشروع الذي عرضناه مشروع من وسط المواد التي ندرسها في المدرسة"، موضحا: "فكرة البرنامج نسخة مبدئية ونطمح لتطبيقها في المستقبل".

وأشار أحمد عبدالحميد، صاحب فكرة تطبيق صلحلي" بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا،: "فكرة البرنامج تطبيق يوصل ما بين صاحب المنزل ومقدم الخدمة وهو العامل سواء نجار أو سباك أو كهربائي"، موضحا: "يتم عمل مقابلة شخصية لكل عامل يتقدم للبرنامج للتأكد من جودة الخدمة المقدمة". 

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