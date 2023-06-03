محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المراكز موقف منظومة المتغيرات المكانية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعه الأسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات وعلى رأسها موقف منظومة المتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام.



وخلال اللقاء استعرض المحافظ موقف المنظومة داخل كل مركز ومدينة، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشديد أعمال الرقابة ومتابعة أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.



كما ناقش المحافظ موقف منظومة النظافة والتجميل ورفع المخلفات والإشغالات إلى جانب موقف منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومنظومة شكاوى المواطنين ومبادرة الغربية بتتغير بيكم.