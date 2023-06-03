بيزيد فى الصيف .. كيف تحمى نفسك من تصبغ الميلانين

يعد تصبغ الميلانين السبب الرئيسي فى اسمرار البشرة سواء فى الجسم أو الوجه وهو أمر يحدث طوال العام ولكنه يزداد فى الصيف.



ووفقا لما جاء فى موقع “skymd” يحدث فرط تصبغ الميلانين في المقام الأول بسبب التعرض الطويل للشمس أو الآثار التراكمية للشيخوخة أو حتى بسبب حب الشباب والالتهابات وهذه هي الحالات التي يمكنك الوقاية منها.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها منع فرط تصبغ الميلانين والاسمرار، وهى:

ضع واقيًا من الشمس واسع الطيف للحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية أ / ب التي قد تسبب فرط تصبغ.

أعد وضع الواقي من الشمس كل 3 ساعات لمنع فرط تصبغ الميلانين.

حاول ارتداء ملابس فاتحة اللون وذات أكمام طويلة وسراويل كاملة أثناء الخروج.

ارتدِ قبعات واسعة الحواف واستخدم المظلات والأوشحة والنظارات الشمسية عند المشي تحت أشعة الشمس.

تجنب الخروج في ساعات الذروة من الشمس ، أي من 10 صباحًا إلى 4 مساءً.

استخدم المنتجات المضادة للالتهابات والعلاجات المنزلية لعلاج فرط تصبغ الميلانين.

تجنبي حك جلدك وخدشه خاصة إذا كنت تعانين من حب الشباب.

تحقق من المكونات واختبر الحساسية قبل استخدام منتج للعناية بالبشرة أو مستحضرات التجميل.

