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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير المغرب بالقاهرة: أرضية ستاد القاهرة رائعة ولا مشاكل تواجه بعثة الوداد

صدى البلد

علق السفير أحمد التازي سفير المغرب في القاهرة، على ذهاب نهائي أفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي  المقرر إقامتها غدا.

 

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وقال أحمد التازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ترتيبات  المباراة على أحسن ما يرام وستاد القاهرة رائع ".

 

وأضاف أحمد التازي :" فريق الوداد المغربي يتدرب على ستاد القاهرة و اطمئنيت على تلبية كافة احتياجات الوداد المغربي ".

 

وتابع أحمد التازي :" ظروف جيدة في القاهرة ولا مشاكل تواجه نادي الوداد المغربي ، مضيفا:" تسود الروح الرياضية بين الأهلي والوداد ".


ولفت أحمد التازي:"  ارضية ملعب استاد القاهرة جيدة وجاهزة لنهائي دوري أبطال أفريقيا "، مضيفا:" عدد من جماهير الوداد سوف يحضرون مباراة الغد بحوالي ألف مشجع ".
 

الأهلى الوداد سفير المغرب اخبار التوك شو ستاد القاهرة

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