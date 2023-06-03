بعد 22 سنة ظهورًا على العلبة | تحذيرات السجائر تنتقل إلى التدوين فوق ورقتها مع كل إشعال ولّاعة

في عام 2005، كانت البداية الحقيقية لفرض العديد من دول العالم، على شركات التبغ، أن تضع تحذيرات لخطورة تعاطيها، في اتفاقية عالمية تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، والآن وكما كانت كندا أول دولة تطبق نشر الصور التحذيرية في 2001، كذلك الريادة لها لتجبر الشركات المصنعة للتبغ بوضع التحذيرات على السيجارة نفسها لتكون بذلك أول دولة تبدأ بتطبيق تلك السياسة حول العالم.

والملفت للنظر أن تلك الفكرة كانت مطروحة من 5 سنوات، إلا أن تنفيذها كان هذا العام فقط، حيث من المنتظر أن تفعل رسميا خلال 60 يوما من الآن، وهنا نرصد تفاصيل تلك الخطوة، مع القصة الكاملة لظهور إجراءات التحذير من تناول السجائر وحكاية الصور التي تم استخدامها حول العالم.

6 تحذيرات على السيجارة والبداية من 1 أغسطس

وفقا لما نشرته صحيفة npr الأمريكية، فقد أعلنت وزارة الصحة الكندية الصياغة النهائية عن صور لستة تحذيرات منفصلة ستتم طباعتها مباشرة على السجائر الفردية، بحيث تصبح كندا أول دولة في العالم تتخذ هذه الخطوة الهادفة إلى مساعدة الناس على الإقلاع عن هذه العادة، ومن المنتظر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ في 1 أغسطس وسيتم تنفيذها على مراحل.

وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة لأول مرة العام الماضي من قبل Health Canada وتهدف إلى مساعدة الناس على الإقلاع عن هذه العادة، وتدخل اللوائح حيز التنفيذ في 1 أغسطس وسيتم تنفيذها على مراحل، وستكون السجائر ذات الحجم الكبير أول من يعرض التحذيرات وسيتم بيعها في المتاجر بحلول نهاية يوليو 2024، تليها السجائر ذات الحجم العادي والسيجار الصغير مع البقشيش، فيما تطبع على الورق والأنابيب بنهاية أبريل 2025.

السم في كل نفخة

وبالتزامن مع إعلان تلك الإجراءات، قالت وزيرة الصحة العقلية والإدمان كارولين بينيت، إن هذه الخطوة الجريئة ستجعل رسائل التحذير الصحية أمراً حتمياً، ومن المقرر أن تكون التحذيرات - باللغتين الإنجليزية والفرنسية - وتشمل "السم في كل نفخة" و "دخان التبغ يضر بالأطفال" و "السجائر تسبب العجز الجنسي".

وقالت وزارة الصحة الكندية إن الاستراتيجية تهدف إلى تقليل استخدام التبغ إلى أقل من 5٪ بحلول عام 2035، كما تعزز اللوائح الجديدة الصور الرسومية المتعلقة بالصحة المعروضة على عبوات التبغ، وذكر بيان بينيت إن تعاطي التبغ يقتل 48 ألف كندي كل عام، فيما قال دوج روث ، الرئيس التنفيذي لجمعية Heart & Stroke الخيرية ، إن الإجراء الجريء سيضمن عدم تفويت الأخطار على صحة الرئة.

حرب كندا ضد السجائر بدأ في 1972

من جانبها قالت جمعية السرطان الكندية، إن هذا الإجراء سيقلل من التدخين وجاذبية السجائر، وبالتالي يمنع السرطان والأمراض الأخرى، فيما قال روب كننغهام ، كبير محللي السياسات في جمعية السرطان الكندية ، إنه سيتم نقل الرسائل الصحية في كل نفخة وأثناء كل استراحة دخان، وأضاف أن كندا لديها أفضل نظام تحذير صحي من التبغ في العالم.

والإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته محظور في كندا ، والتحذيرات على علب السجائر موجودة منذ عام 1972، في عام 2001 ، أصبحت كندا الدولة الأولى التي تطلب من شركات التبغ تضمين تحذيرات مصورة على الغلاف الخارجي لعلب السجائر وتضمين إدخالات مع رسائل صحية، وذلك قبل تعميم الفكرة بعد ذلك بعدة سنوات.

الفكرة مطروحة من 2018

ووفقا لما جاء بالصحف العالمية فقد استغرق تنفيذ تلك الفكرة 5 سنوات، حيث كانت بداية الفكرة في عام 2018، وذلك مع إعلان الحكومة الكندية عن اعتزامها سن قانون جديد يتيح لها وضع علامات تحذيرية على السجائر، وليس المقصود بها علبة السجائر وإنما على كل سيجارة.

ووفقا لما نشرته قناة "ctv" الكندية، في 2018، فإن الحكومة الكندية أعلنت عن سعيها من وراء هذا القانون بالتقليل من الإقبال على التدخين بالإضافة للحد من الجريمة المنظمة و مكافحتها، و التي يعد فيها التبغ غير القانوني أحد أبرز مصادر التمويل، وذكرت حينها أن أنصار القانون الجديد يأملون أن يساعد ذلك على التقليل من المدخنين في صفوف الكنديين بالإضافة لتعقب مصادر الدخل غير الشرعي لهذه التجارة.

بداية قصة صور السجائر .. التعميم في 2005

العلاقات العامة ، العلاقات العامة ، العلاقات العامة ، العلاقات العامة العلاقات العامة المشتركة ، العلاقات العامة ، مشتركة في ذلك 19 بلداً من أصل 22 بلداً من بلدان منطقة شرق المتوسط.

ويجسّد ذلك التزام البلدان على المستوى الوطني بتنفيذ السياسات المتعلقة بمكافحة التبغ، وبالتالي إنقاذ أرواح البشر، ويمكن أيضاً أن يساعد تنفيذ أحكام هذه المعاهدة المُلزِمة من الناحية القانونية والمُسندة بالبيّنات الحكومات على تحقيق الغاية المنشودة المُتمثّلة في خفض النسبة الحالية لتعاطي التبغ بمقدار 30٪ بحلول عام 2025، وكان من ضمن تلك الإجراءات التحذيرات المباشرة عبر صور توضع على علبة السجائر نفسها.

الصورة 65% من علبة السجائر وتلك خيارات أوروبا

ووفق الأنظمة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، فإن المواد الإعلامية التحذيرية يجب أن تغطي على الأقل 65 بالمائة من الوجه الأمام ومثله في الوجه الخلفي لعلب السجائر وغيرها من منتجات التبغ، كما يجب أن يضمّ التحذير صورة "منفّرة" ونصّاً تحذيرياً وآخر يعرّف بمضار التدخين، ومعلومات عامة عن الصحة.

وتحتوي مكتبة الاتحاد الأوروبي على 42 صورة حقيقة لأشخاص ترك التدخين آثاره القاسية على أجسادهم، تم إدراج تلك الصور في إرشادات المفوضية المؤرخة في العاشر من شهر أكتوبر 2014، جرى انتقاء تلك الصور من خلال مختصين، وتم إجراء اختبارات تتعلق بفعاليّتها من حيث إثارة مشاعر النفور من التدخين لدى المستهلك عندما ينظر في تلك الصورة.

أصل الصور التي أثارت الجدل

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة يورو نيوز الأوروبية، فقد تمت استشارة أطباء مختصين، للتأكيد من مطابقة الصورة مع الحالة الحقيقية الناجمة عن التدخين، (أي أن يكون التشوه الجسدي للشخص الظاهر في الصورة ناجمٌ عن التدخين، وليس تشوهاً ناجماً عن حادث مثلاً)، كما تمت إستشارة المختصين بملاءمة نص التحذير مع الصورة المرافقة، وبحسب بالوثائق الموجودة على موقع المفوضية الأوروبية، إن هذه الصور تطابق وقائع حقيقية.

وإضافة للبعد الطبي لمواد التحذير المصورة والمكتوبة، فإن هناك بعداً آخر بشأنها يتعلق بالجانب القانوني وحقوق التأليف والنشر، فجملة كــ "التدخين يسبب سرطان الرئة"، مع ذكر نسب أولئك الذين يقضون بهذا المرض خاصة في أوساط الشباب، ووضع صورة لمدخّن فتك التدخين بصحته، لا شك بأنها ستزرع بذرة نفور من التدخين في ذهن المستهلك، وغالباً ما تنمو هذه البذرة وتورق إقلاعاً عن هذه العادة السيئة.

وحسب، أنظمة الاتحاد الأوروبي، فإن التحذيرات والمعلومات الصحية المثبتة على سطحي علب السجائر ومنتجات التبغ الأخرى، يجب أن تكتب بلغة البلد الذي يتم فيه البيع، وعلى سبيل المثال، إن كانت تلك المواد ستباع في اليونان ، فجيب أن تكون الكتابة باللغة اليونانية، وإن كانت ستباع في هنغاريا، فيجب حينها أن تكون الكتابة باللغة الهنغارية.