انطلاق الحملة التنشيطية التوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالغربية

تعلن محافظة الغربية عن تدشين مديرية الصحة للحملة التنشيطية الخدمية والتوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار (حقك تنظيمي) التي تنطلق في الفترة من 4_15 يونيو على مرحلتين الأولى في الفترة من 4_8 يونيو بإدارات (طنطا ثاني، المحلة ثان، السنطة، بسيون وقطور) على أن تبدأ المرحلة الثانية في الفترة من 11_15 يونيو وتضم إدارات (طنطا أول، المحلة أول، زفتي، سمنود وكفر الزيات)، وذلك في إطار جهود مديرية الصحة بالغربية لنشر ثقافة تنمية الأسرة للارتقاء بالخصائص السكانية ورفع الوعي بالمشكلة السكانية وخطورتها وتهديدها لحق الأجيال القادمة في الاستفادة من الموارد.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن الحملة تقدم مجموعة من الأنشطة الخدمية مثل رعاية الحمل وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بمراكز تقديم الخدمة في المستشفيات المركزية ورعاية الأمومة ومكاتب الصحة وعيادات التأمين الصحي وعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية بجانب الوحدات الصحية إلى جانب تغطية الأماكن المحرومة من الخدمات والاحتياجات من خلال العيادات المتنقلة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن الحملة تقدم مجموعة من الأنشطة الإعلامية والتوعوية من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم وتبني سلوكيات صحية سليمة وصولا إلى الاستثمار الصحي والدعوة لكسب التأييد للحملة من خلال فريق التسويق الاجتماعي المكون من إعلاميين ومثقفين ورائدات ريفيات، وعلى هامش الحملة ستنظم الإدارات مجموعة من معارض نوادي المرأة وذلك في إطار جهود المحافظة لتفعيل وتمكين المرأة كأحد محاور التنمية المستدامة.