كاتب صحفي : وطنية الأهلي تملأ صدور كل أبنائه

أكد الكاتب الصحفي حامد عز الدين، أن وطنية النادي الأهلي تملأ صدور كل أبنائه سواء كانوا أعضاء او جماهير.

وقال حامد عز الدين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النادي الأهلي نموذج مصغر لما يحدث في مصر من إنجازات".

وأضاف حامد عز الدين :" من المستحيل أن يقتحم أحد طبيعة النادي الاهلي أو يقوم بتغييرها على مستوى مجالس الإدارات المتعاقبة ".

وتابع حامد عز الدين :" كل من جلس على مقاعد المسؤولية في النادي الأهلي مصريين وطنيين "، مضيفا:" الأهلي كان يحارب الاحتلال بعد إنشاؤه في 1907".

واكمل حامد عز الدين :" المصريون عشقوا الأهلي منذ نشأته واصبح اي انتصار للأهلي انتصار لكل المصريين ".