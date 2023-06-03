حامد عز الدين: الأهلي سينشئ مقرا خامسا للنادي.. ولن يكون في القاهرة

علق الكاتب الصحفي حامد عز الدين، على افتتاح النادي الأهلي للمقر الرابع له بالقاهرة الجديدة الخميس الماضي.



وقال حامد عز الدين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النادي الأهلي أرسل دعوة لكل من له بصمة في الأهلي، لحضور افتتاح المقر الرابع ".

وأضاف حامد عز الدين :" الأهلي أرسل دعوة لمحمود طاهر رئيس الأهلي السابق لحضور فعاليات افتتاح المقر الرابع لكنه لم يحضر لأنه متواجد في لندن ".

وأكمل حامد عز الدين :" محمود طاهر هو من وافق على اتجاه الأهلي لإنشاء مقر في منطقة القاهرة الجديدة ".

ولفت حامد عز الدين :" مصطفى مدبولي عندما كان وزيرا للإسكان وافق على تخصيص قطعة أخرى مناسبة لمقر الأهلي في القاهرة الجديدة ".

وتابع حامد عز الدين :" النادي الأهلي يعمل على إنشاء مقر خامس له، وهذا المقر لن يكون في القاهرة ".