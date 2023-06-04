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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عماد الدين حسين: يجب تفرغ أعضاء النواب والشيوخ لمنع تضارب المصالح

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّه من أنصار تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حتى لا يحدث تضارب في المصالح وخلافات كثيرة جدا عانى منها المجتمع المصري.

وأضاف «حسين»، في حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «extra news»، أنه قد يكون هناك عضو في أحد المجلسين لكنه رئيس شركة أو هيئة أو مسؤول في قطاع معين في الوقت ذاته، ومن ثم فإن العضو إن كان يمارس عملا خاصا فمن الطبيعي أن يجمد أعماله ويوكلها إلى أقاربه حتى لا يدير.

وتابع عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «لنفترض أن لدينا مالك مصنع وفي الوقت نفسه هو رئيس لجنة اقتصادية في مجلس النواب، كيف يمنع نفسه من التأثير لصالحه عمله، ومن ثم فإن الأصوب والأفضل وتطبيقا للعدالة والأمانة والموضوعية وعدم تضارب المصالح هو تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ».

وأكد: «كيف يختار الشعب شخصا لإدارة حياته التشريعية أن يصدر التشريعات وهناك تضارب للمصالح؟ قبل عام 2011 كان هناك لغط كثير جدا عن بعض النواب الذين شغلوا مناصب تشريعية مهمة وفي الوقت نفسه لديهم أعمال خاصة، التداخل في هذا الأمر خطر، ومن لا يريد أن يتفرغ لا يترشح في الانتخابات».

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