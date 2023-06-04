عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمومة قتلتها.. حاولت التسلق بحبل لرؤية ابنتيها فسقطت من الطابق الخامس بالشيخ زايد

صدى البلد

تجري نيابة الشيخ زايد تحقيقات موسعة في مصرع سيدة سقطت من الطابق الخامس أثناء محاولتها التسلق لرؤية ابنتيها بعد منع طليقها لها من رؤيتهما.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ومدى تورط طليقها وإذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة في الجيزة، أفاد بورود بلاغا تضمن سقوط سيدة من الطابق الخامس في المجاورة الأولى بمنطقة الشيخ زايد. 

 ووجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص وكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر ترتدي كامل ملابسها ومصابه بكسور وسحجات ونزيف ولقت مصرعها في الحال وتم نقل الجثمان إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، برئاسة اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المتوفاة تدعى ف. ح في العقد الخامس من العمر، منفصلة عن زوجها الذي يمتلك حضانة ابنتيها البالغتين من العمر 14 و15 عاما، وعقب إنفصالها عن طليقها رفض السماح لها برؤية بناتها.

وشرحت تحريات الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، أن السيدة المتوفية حضرت يوم الواقعة إلى منزل طليقها وحاولت رؤية بناتها إلا أن طليقها والفتاتين رفضوا ذلك، فقامت بإحضار لوح خشبي وحبل، وقامت بربطهما وعلقت بهما خطاف وحاولت الوصول إلى شباك المطبخ للدخول إلى الشقة ورؤية بناتها.

وتبين من التحريات، أن السيدة حاولت الدخول إلى شباك المطبخ ورؤية بناتها إلا أنها سقطت بعد إختلال توازنها وسقوطها في منتصف الشارع جثة هامدة في الحال، وتحرر المحضر اللازم وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقرر طليق السيدة أمام أجهزة أمن الجيزة، أنها حاولت رؤية بناتها ولكنه رفض فما كان منها إلا أن حاولت الصعود إلى الشقة من الشارع عن طريق ربط حبل في لوح خشبي كخطاف للدخول إلى الشقة من المطبخ إلا أن توازنها أختل وسقطت جثة هامدة على الأرض.

جثة هامدة مباحث الجيزة الامومة قتلتها الشيخ زايد نيابة الشيخ زايد مصرع سيدة مديرية امن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

أقصر مباراة في مصر| حكاية ماتش انتهي بعد 12 دقيقة فقط في الدوري.. تفاصيل ساخرة

مجنون ومدلل كاف.. تصريحات مستفزة للرجاء والوداد المغربي والأهلي يرد في الملعب

موضوعات متعلقة

طليقها منعها.. وفاة سيدة سقطت من الخامس أثناء محاولة مشاهدة بناتها بالجيزة

قرار رسمي بشأن زوج المذيعة في قضية كلب الشيخ زايد

موظف يتهم مجمعا طبيا بالتسبب في وفاة رضيعه بالجيزة

طالبة إعدادي تدخل امتحان الثانوي التجاري بدلا من شقيقتها في الجيزة

عشان تساعدك في البيت وتدلعني.. هايدي تطلب الخلع: جايب الخدامة يتجوزها

نشرة الحوادث.. بصمة ميت على عقد منزل بـ6 ملايين جنيه.. وفتح كوبري أكتوبر بعد جهود 15 ساعة وخسائر بالملايين في حريق مصنع كتان الغربية

شقيقان بصما والدهما الميت على بيع منزل بـ6 ملايين جنيه: معندناش بنات بتورث

تحويلات مرورية.. لو عايز تروح المنطقة الأثرية بعد إغلاق شارع الهرم كليا

ترشيحاتنا

كفيف يركب أطباق الدش فوق الأسطح.. قصة كفاح مواطن قهر المستحيل| فيديو

دعاء الاستفتاح.. وهل تركه يبطل الصلاة؟

الأمومة قتلتها.. حاولت التسلق بحبل لرؤية ابنتيها فسقطت من الطابق الخامس بالشيخ زايد

اتحاد العمال: مصر استطاعت خفض معدلات البطالة وتطوير العمالة الفنية

أمين المجلس الأعلى للآثار يكشف رد فعل جيل بايدن على زيارة الأهرامات

الحكومة تقترض 83.5 مليار جنيه خلال أسبوع .. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

فيديو

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ