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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات مميزة وسعر لن تتخيله.. أنسب موبايل من سامسونج في السوق

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A24

يعد هاتف  Galaxy A24 واحدا من أفضل الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة سامسونج الكورية الجنوبية في الفترة الأخيرة، حيث يضم الهاتف عددا من المواصفات المميزة  إلى جانب سعر مناسب للكثيرين من راغبي الشراء.  

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A24 في السوق المصري بسعر يبدأ من 6 آلاف و 868 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A24 بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة بجودة عرض +FHD، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، مع دقة 1080 × 2340 بيكسل، مع زجاج أمامي وإطار بلاستيكي في الجانب والخلف.    

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A24 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A24 بمعالج من نوع Helio G99 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والتي يمكن توسيعها عبر microSD. 

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A24 على  بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OneUI 5.1، وألوان منها الأسود والأخضر والفضي.

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