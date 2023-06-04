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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس كولر.. صاحب قرار استبعاد الشناوي من مباراة الوداد

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان جاهزًا بنسبة 100% من الناحية الطبية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الشناوي كان لديه قناعة بالمشاركة في المباراة وكولر نفس الأمر، وكان هناك استقرار على حراسته للمرمى".

وأضاف أمير هشام: "الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، كان لديه وجهة نظر أخرى، وهي أنه في حال مشاركة الحارس، سيكون هناك مجازفة وتحامل على العضلة الخلفية، وطالب بإراحته في مباراة الذهاب قبل مواجهة الإياب، وهو ما اقتنع به المدير الفني".

واختتم: "قرار طبيب الفريق هو تجهيز اللاعب ومنحه الفرصة الكاملة للراحة من أجل مواجهة الإياب الأصعب والتي تحتاج جميع الخبرات".

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