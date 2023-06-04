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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون مشاركة مصطفى محمد.. نانت يضمن البقاء في الدوري الفرنسي بالفوز على أنجيه

صدى البلد

ضمن نانت البقاء في بطولة الدوري الفرنسي الموسم المقبل، وذلك بفوزه على أنجيه بهدف دون مقابل، في الجولة الثامنة والأخيرة للمسابقة.

ويدين نانت بالفضل لمهاجمه إجناتيوس جاناجو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 16، ليهدي فريقه الانتصار والبقاء في المسابقة.

وتواجد المحترف المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مباراة اليوم.

وكان فريق نانت بحاجة للفوز في مباراة اليوم، وانتظار تعثر أوسير أمام لانس، لضمان البقاء في الدوري الفرنسي الموسم المقبل، وهو ما قد تم بخسارة منافسه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق نانت لـ 36 نقطة في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة.

 

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