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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: لا أشعر بالقلق على الأهلي قبل مواجهة الوداد

صدى البلد

أكد محمد بركات نجم الأهلي السابق، أنه لا يشعر بالقلق على الأهلي فنيا قبل مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي لا يعرف سوى اللعب حتى آخر أمل، ومشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم الذي شهد صعوبات كبيرة، خير دليل على أن الأهلي لا يعرف سوى اللعب حتى اللحظة الأخيرة".

وأضاف بركات: "مشوار الوداد أيضا في دوري الأبطال شهد العديد من المواقف الصعبة، ولكن تخطي تلك المواقف من شيم الكبار".

واختتم: "لست قلقا على الأهلي فنيا ولكن القلق فقط من الظروف الطارئة التي قد تحدث بشكل مفاجئ، لكني لست قلقا على الأهلي فنيا".
 

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