شكري أبو عميرة: فرحت بإذاعة اجتماع سد النهضة بحضور مرسي على الهواء

كشف شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقا، كواليس إذاعة اجتماع سد النهضة بحضور محمد مرسي، مشيرا إلى أن باكينام الشرقاوي مستشارة مرسي هي من طلبت بإذاعة الاجتماع على الهواء.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه نصح بعدم إذاعة الاجتماع على الهواء، متابعا: "أنا فرحان أنه اتذاع على الهواء، ونحن كإعلاميين داخل المطبخ نفرح أن هذا على الهواء".

وحول خطة تغطية التليفزيون لثورة 30 يونيو، أوضح، أنه اجتمع مع صلاح عبد المقصود وزير الإعلام وقتها، وتم عمل اجتماع بحضور كل القطاعات داخل الإذاعة والتليفزيون، منوها بأنه تم الاتفاق على تقديم إرادة الشعب في كل ميادين مصر، وأننا لن نكرر سيناريو 25 يناير.

وتابع: "أعتقد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود وافق اعتقادا أن مفيش حاجة هتحصل، وكمان لم يكن لديه خيار، لأن كل العاملين بالإذاعة والتليفزيون أجمعوا على ذلك، وقمنا بتشكيل غرفة عمليات مركزية، وقلنا هنشتغل من كل حتة في مصر".

ولفت إلى أنه تم توحيد البث في كل القنوات في 30 يونيو، وتم توجيه كل عربات النقل المباشر في كل محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أنه يوم يوم 28 يونيو بعد خطاب محمد مرسي، كان هناك اجتماع مع الهيئة الإعلامية الحرة في مدينة نصر، وبدأ الاجتماع ، ووقتها قالوا "عاوزين نخطط لـ30 يونيو وقلت وقتها احنا خططنا بحضور وزير الإعلام، ولكن قالولي لي بعض القنوات محتاجين نوقفها في 30 يونيو، ورديت بأنني لا أوافق، وقلت وقتها لما وقفنا الإنترنت في 25 يناير أيام مبارك، لو كان هيطلع مليون طلع 10 مليون".