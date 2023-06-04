تحتاج لـ الشجاعة.. تعليق مثير من نجم الوداد السابق على مواجهة الأهلي

يرى عبد الرحيم طاليب مدرب الوداد السابق، أن الوداد لن يتأثر بغياب عبد الله حيمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال.



قال عبد الرحيم طاليب في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المواجهة ستكون صعبة على الفريقين، خاصة أن نظام النهائي تغير هذا الموسم، وأصبح هناك ذهاب وإياب، وهذا يجعل هناك تغيير في الخطط الفنية لكل مدرب".



وأضاف: "الوداد معتاد على التواجد في الأدوار النهائية، وكذلك الفريق معتاد على اللعب في الظروف الصعبة، ومواجهة الأهلي تحتاج إلى شجاعة".



وعن غياب عبد الله حيمود لاعب الوداد قال: "لا أظن أن الوداد سيتأثر سلبا بغيابه هو لاعب مهم بالطبع، لكن الوداد يملك لاعبين مميزين في كافة الخطوط".



واختتم: "أيمن الحسوني وجلال الداودي ويحيى جبران، الثلاثي مميز للغاية، وقد يصنع الفارق"

