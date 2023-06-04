عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرفت على شاب وكنت بأدبها.. أب يقص شعر ابنته ويضربها في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

انفصل الزوجان واستقل كلاهما بحياته، وعاشت ابنتهما مع الأب، الذي كان دائما خارج المنزل سواء للعمل او الجلوس في المقهى، وتعرفت الفتاة على شاب وارتبطت به عاطفيا وكانا يتقابلان خلسة، ثم يتواصلا عبر فيس بوك.

ولكن أحد أصدقاء أبيها رآها مع الشاب وأبلغ والدها، وقام الأب بتوبيخها وتحذيرها، إلا أنه اكتشف أنها ما زالت تتواصل معه وتقابله فقام بحبسها فى المنزل ورفضت أن تترك الشاب بسبب سوء معاملة والدها، 
لم يتمالك الأب نفسه وقسى قلبه وقام بضربها وقص شعرها ومنعها من الخروج حتى الذهاب إلى الدروس الخصوصية.

علمت والدتها بذلك فقامت بتحرير محضر ضد الأب.
 

تلقت مديرية أمن الدقهلية، من ، مأمور مركز شرطة طلخا من "سلوى.م.م" 33 عامًا، ربة منزل بقيام طليقها "محمود.م ر"، 38 عامًا، سائق، بالتعدي على نجلتهما، 15 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي والمقيمة لديه  بالضرب بالأيدي وحلق شعرها.

وتمكن ضباط مباحث المركز، من ضبطه، وبسؤاله اعترف بإرتكابه للواقعة بقصد تأديب نجلتة لإرتباطها عاطفيًا بأحد الشباب في القرية حيث حذرها بعدم محادثته نهائيا دون جدوى، وتبادل الاتهامات مع الشاكية بالتعدي عليه بالسب والشتم، وأنها من تقوم بتحريضها وتشجعيها على ذلك.

الدقهلية بالدقهلية شرطة طلخا لدروس الخصوصية مركز شرطة طلخا مركز شرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

موضوعات متعلقة

الدقهلية .. نفوق 7 مواشي في حريق داخل حظيرة مواشي بقرية الجزيرة

ترشيحاتنا

سليمان وهدان: مجلس إدارة الزمالك عزل رئيسه 9 مايو الماضي

تقنية الذكاء الاصطناعي تثير الجدل عن تقدير وزن زعيم كوريا الشمالية

سليمان وهدان: مستمر في منصبي بنادي الزمالك وقرار عزلي غير قانوني

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإسرائيلي حادث الحدود هاتفيًّا

الدكتور محمود وهبة.. تعرف على صاحب أول رسالة دكتوراه من العناية المركزة؟

زيارة نادرة .. أمريكا تعلن عن توجه مسئول كبير إلى الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

فيديو

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ