تعرفت على شاب وكنت بأدبها.. أب يقص شعر ابنته ويضربها في الدقهلية

انفصل الزوجان واستقل كلاهما بحياته، وعاشت ابنتهما مع الأب، الذي كان دائما خارج المنزل سواء للعمل او الجلوس في المقهى، وتعرفت الفتاة على شاب وارتبطت به عاطفيا وكانا يتقابلان خلسة، ثم يتواصلا عبر فيس بوك.

ولكن أحد أصدقاء أبيها رآها مع الشاب وأبلغ والدها، وقام الأب بتوبيخها وتحذيرها، إلا أنه اكتشف أنها ما زالت تتواصل معه وتقابله فقام بحبسها فى المنزل ورفضت أن تترك الشاب بسبب سوء معاملة والدها،

لم يتمالك الأب نفسه وقسى قلبه وقام بضربها وقص شعرها ومنعها من الخروج حتى الذهاب إلى الدروس الخصوصية.

علمت والدتها بذلك فقامت بتحرير محضر ضد الأب.



تلقت مديرية أمن الدقهلية، من ، مأمور مركز شرطة طلخا من "سلوى.م.م" 33 عامًا، ربة منزل بقيام طليقها "محمود.م ر"، 38 عامًا، سائق، بالتعدي على نجلتهما، 15 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي والمقيمة لديه بالضرب بالأيدي وحلق شعرها.

وتمكن ضباط مباحث المركز، من ضبطه، وبسؤاله اعترف بإرتكابه للواقعة بقصد تأديب نجلتة لإرتباطها عاطفيًا بأحد الشباب في القرية حيث حذرها بعدم محادثته نهائيا دون جدوى، وتبادل الاتهامات مع الشاكية بالتعدي عليه بالسب والشتم، وأنها من تقوم بتحريضها وتشجعيها على ذلك.