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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقعات نجوم الأهلي السابقين قبل مواجهة الوداد في نهائي إفريقيا.. فيديو

صدى البلد

علق العديد من نجوم النادي الأهلي السابقين على مباراة الفريق الأول لكرة القدم  ضد الوداد المغربي، قبل المواجهة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي.

وقال إبراهيم حسن لاعب الأهلي السابق في تصريحات خاصة مع سهام صالح في برنامج الكلاسيكو: "انا شايف ان الأهلي هيفوز بالمباراة، لأنه يمتلك الخبرات بفضل مستوى عناصر الفريق، لذلك كفة الأهلي أقوى.

وتابع إبراهيم حسن: الأهلي كمان لديه اليو ديانج هو من وجهة نظري من أحسن اللاعيبه في الفريق الأحمر، لأنه طور نفسه كثيراً ويحمل ثقل كبير في أرضية الملعب.

ومن جانبه قال محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق: في رأيي دي مباراة رد الاعتبار وجت الفرصة للأهلي وهتتكتب في التاريخ إنجاز جديد.

وتابع أبو الدهب: الشحات وحمدي فتحي وبيرسي تاو أهم لاعبي الأهلي وإن شاء الله يكونوا أبطال كلهم.

بينما قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق:" لازم لاعبي الأهلي كلهم يكونوا علي قدر المسؤولية من أول حارس المرمى لحد المهاجم.

https://fb.watch/kXoj4wNUDW/

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