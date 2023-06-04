رئيس هيئة تنمية الصعيد: نستهدف زراعة 50 ألف فدان جوجوبا

‏قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن نبات الجوجوبا هدف من أهداف هيئة تنمية الصعيد في إطار التنمية البيئة والزراعية ويخدم أكثر من اتجاه.



‏وتابع شريف صالح خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامي "يوسف الحسيني"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هيئة تنمية الصعيد بدأت في زراعة 3000 فدان وانهينا المرحلة الأولى العام الماضي ونحن في نهاية المرحلة الثانية الأن بإجمالي 3000 فدان في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمشروع يهدف إلى توفير فرص عمل وحققنا أكثر من هدف فهو قيمة مضافة على مياه الصرف وقيمة مضافة لنبات الجوجوبا.

50 ألف فدان

وأضاف أن هذا النبات ينتج جيلي شمعي يستخدم في المحركات وأعمال الدهانات والمبيدات والسماد وله العديد من الاستخدامات، مؤكدا أنه في إطار رؤية مصر 2030 نستهدف زراعة 50 الف فدان على مستوى محافظات الصعيد خلال الفترة القادمة.