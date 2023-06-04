عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس هيئة تنمية الصعيد: نستهدف زراعة 50 ألف فدان جوجوبا

زراعة الجوجوبا
زراعة الجوجوبا

‏قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن نبات الجوجوبا هدف من أهداف هيئة تنمية الصعيد في إطار التنمية البيئة والزراعية ويخدم أكثر من اتجاه.

 
‏وتابع شريف صالح خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامي "يوسف الحسيني"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هيئة تنمية الصعيد بدأت في زراعة 3000 فدان وانهينا المرحلة الأولى العام الماضي ونحن في نهاية المرحلة الثانية الأن بإجمالي 3000 فدان في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمشروع يهدف إلى توفير فرص عمل وحققنا أكثر من هدف فهو قيمة مضافة على مياه الصرف وقيمة مضافة لنبات الجوجوبا.

 

50 ألف فدان

 

وأضاف أن هذا النبات ينتج جيلي شمعي يستخدم في المحركات وأعمال الدهانات والمبيدات والسماد وله العديد من الاستخدامات، مؤكدا أنه في إطار رؤية مصر 2030 نستهدف زراعة 50 الف فدان على مستوى محافظات الصعيد خلال الفترة القادمة.

الجوجوبا اللواء شريف صالح هيئة تنمية الصعيد يوسف الحسيني حافظات الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

مخلوق غريب يظهر بالمياه الأمريكية.. والخبراء في حيرة

آبل تصدم مستخدميها بهذا القرار: توقف هذه الخدمة في 26 يونيو

سليماني كوليبالي: ندمت على الهروب من الأهلي وأتمنى العودة

القدس.. مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين في حي الشيخ جراح

حكم تناول الأدوية التي تدخل فيها مادة الجيلاتين.. دار الإفتاء ترد

مترو الأنفاق يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

الاستحمام بهذه الطريقة يسبب كوارث| احترس

فيديو

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

عاجل.. تفاصيل مطاردة عناصر تهريب مخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ