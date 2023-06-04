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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: كولر استقر على حارس الأهلي أمام الوداد

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق عن حارس مرمى النادي الأهلي في مباراته المرتقبة أمام الوداد البيضاوي المغربي غداً في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة.

 

وقال محمد فاروق، عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN": "استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على حارس مرمى الفريق الأساسي في مباراة الوداد المغربي اليوم الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة الدولي .


وتأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الأساسي عن مباراة الغد أمام الوداد المغربي بسبب عدم جاهزيته فنياً وبدنياً بعد إصابته في عضلة السمانة.


وقرر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي الدفع بالحارس مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى على حساب علي لطفي بسبب جاهزيته ومشاركته في المباريات الماضية بمسابقة الدوري الممتاز وآخرها أمام سيراميكا كليوباترا .

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