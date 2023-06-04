القدس.. مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين في حي الشيخ جراح

اندلعت مواجهات مساء السبت، بين فلسطينيين ومستوطنين في حي الشيخ جراح في القدس، إثر اعتداءات قام بها المستوطنون أثناء توجههم إلى "قبر الصديق شمعون".

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد اعتدى عشرات المستوطنين اليهود، خلال توجههم إلى مغارة "قبر الصديق شمعون" قرب حي الشيخ جراح، على المنازل والسكان، بالحجارة والغاز والرصاص الحي.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن شهود عيان قولهم إن المستوطنين اعتدوا على إحدى العائلات خلال تواجدها في ساحة منزلهم المكشوفة، ورشوقهم بالحجارة، بينما قام أحد المستوطنين برش غاز الفلفل تجاه أفراد العائلة، وقام آخر بإطلاق رصاص حي.

وحضرت الشرطة إلى موقع الاعتداء، وقامت باحتجاز رب العائلة، قبل أن تخلي سبيله بعد أن فحصت كاميرات المراقبة، وأجرت تحقيقات ميدانية، وطالبته بالتوجه إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى بالاعتداء عليه.

وذكر شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين أفراد الشرطة الذين حضروا إلى المكان، وفلسطينيين من سكان حي الشيخ جراح، وذلك إثر تقصير الشرطة في وقف اعتداءات المستوطنين.

يشار الى أن أهالي حي الشيخ جراح مهددون بالإخلاء والترحيل من منازلهم، وقد جرى تأجيل قرار الإخلاء من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية لأجل غير مسمى دون أي تسوية واضحة.

ويسعى المستوطنون اليهود إلى ترحيل سكان الحي والسيطرة عليه لقربه من مغارة "قبر الصديق شمعون" المقدسة دينيا لدى اليهود.