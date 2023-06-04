عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القدس.. مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين في حي الشيخ جراح

أرشيفية
أرشيفية

اندلعت مواجهات مساء السبت، بين فلسطينيين ومستوطنين في حي الشيخ جراح في القدس، إثر اعتداءات قام بها المستوطنون أثناء توجههم إلى "قبر الصديق شمعون".

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد اعتدى عشرات المستوطنين اليهود، خلال توجههم إلى مغارة "قبر الصديق شمعون" قرب حي الشيخ جراح، على المنازل والسكان، بالحجارة والغاز والرصاص الحي.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن شهود عيان قولهم إن المستوطنين اعتدوا على إحدى العائلات خلال تواجدها في ساحة منزلهم المكشوفة، ورشوقهم بالحجارة، بينما قام أحد المستوطنين برش غاز الفلفل تجاه أفراد العائلة، وقام آخر بإطلاق رصاص حي.

شاهد.. اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لحي الشيخ جراح بـ القدس خلال مسيرة الأعلام

بعد إصابة مستوطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم حي الشيخ جراح ويفتش منازل

وحضرت الشرطة إلى موقع الاعتداء، وقامت باحتجاز رب العائلة، قبل أن تخلي سبيله بعد أن فحصت كاميرات المراقبة، وأجرت تحقيقات ميدانية، وطالبته بالتوجه إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى بالاعتداء عليه.

وذكر شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين أفراد الشرطة الذين حضروا إلى المكان، وفلسطينيين من سكان حي الشيخ جراح، وذلك إثر تقصير الشرطة في وقف اعتداءات المستوطنين.

يشار الى أن أهالي حي الشيخ جراح مهددون بالإخلاء والترحيل من منازلهم، وقد جرى تأجيل قرار الإخلاء من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية لأجل غير مسمى دون أي تسوية واضحة.

ويسعى المستوطنون اليهود إلى ترحيل سكان الحي والسيطرة عليه لقربه من مغارة "قبر الصديق شمعون" المقدسة دينيا لدى اليهود.

القدس أحداث القدس حي الشيخ جراح اخبار حي الشيخ جراح حي الشيخ جراح بالقدس الشيخ جراح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

موضوعات متعلقة

شاهد.. اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لحي الشيخ جراح بـ القدس خلال مسيرة الأعلام

بعد إصابة مستوطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم حي الشيخ جراح ويفتش منازل

ترشيحاتنا

سليمان وهدان: مجلس إدارة الزمالك عزل رئيسه 9 مايو الماضي

تقنية الذكاء الاصطناعي تثير الجدل عن تقدير وزن زعيم كوريا الشمالية

سليمان وهدان: مستمر في منصبي بنادي الزمالك وقرار عزلي غير قانوني

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإسرائيلي حادث الحدود هاتفيًّا

الدكتور محمود وهبة.. تعرف على صاحب أول رسالة دكتوراه من العناية المركزة؟

زيارة نادرة .. أمريكا تعلن عن توجه مسئول كبير إلى الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

فيديو

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ