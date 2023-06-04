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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تشارك في بطولة الأندية الدولية للكيك بوكسينج بالأردن

صدى البلد

يشارك المنتخب الوطني للكيك بوكسينج ببطولة الأندية الدولية الثالثة والتي تقام في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يشارك محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

ويشارك من نادي 23 يوليو كلًا من: عمرو مجدي، أحمد عشماوي، يارا ياسر، إياد رمضان، محمد الشحات، صالح صابر، محمد فودة، أحمد القلقاط، صابر أمين، 
بينما يشارك من نادي المطرية كلًا من: أدم إسماعيل، روز أحمد نصر وياسين أحمد نبيه، بسمة إسماعيل ورحمة إسماعيل تحت قيادة المدربة مريم يحيى.

كما تقام على هامش البطولة دورتي التدريب والتحكيم الدولية للكيك بوكسينج بمشاركة الحكام: زينب حبيب، محمد الزعيم، محمد مصطفى، أحمد إبراهيم، محمد شطا، تامر جميل، إسلام عبدالله، أحمد حسن، محمود كمال، كما يشارك في الدورة المدربين: صالح صابر ومريم يحيى.

المنتخب الوطني للكيك بوكسينج

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