مترو الأنفاق يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال

أعلن أحمد أبوزيد، نائب مدير الخط الثالث لمترو الأنفاق، جاهزية الخط الثالث لنقل جماهير الأهلي، إلى استاد القاهرة الدولي، الذي سيحتضن نهائي دوري الأبطال، اليوم الأحد.



وقال أحمد أبوزيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،، إن مترو الأنفاق جاهز لاستضافة جماهير الأهلي ونقله من وإلى استاد القاهرة، لافتا إلى الشركة أنها ستقلل الفرق بين كل قطارين لخمس دقائق ونصف، والخط الأخضر الثالث سيعمل ساعة زيادة بعد منتصف الليل حتى الواحدة صباحًا للوصول أسرع وتشجع وقت أطول.



وأوضح أحمد أبوزيد، أن محطات المترو ستعمل حتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، منوها إن مشجعى الدرجة الثالثة، مطالبون بالنزول فى محطة أرض المعارض، وعلى مشجعى الدرجة الثانية النزول فى محطة الاستاد، لتنظيم وتسهيل دخول المشجعين.



https://www.youtube.com/watch?v=fM3yz-4g1dM