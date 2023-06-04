شكري أبو عميرة: نفذت خطة موثقة للحفاظ على ماسبيرو خلال حكم الإخوان

علق شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقا، على اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يوم 4 يوليو عرف أن هناك عربات نقل تليفزيوني كثيرة في رابعة العدوية، ووقتها قام بتحرير مذكرة وأرسلها للنائب العام في هذا الوقت، وقال إن العربات الموجودة تخص الإذاعة والتليفزيون وأنها سُرقت وأنه يحذر من تدميرها، ووقتها أيضًا حرر محضر في القسم التابع لرابعة العدوية بشأن تلك العربات.

ولفت إلى أن النائب العام حول الموضوع إلى النيابة العامة، وتم التحقيق معه وقتها وظل في النيابة من 10 صباحا وحتى 5 مساء، ووقتها اتهم في القضية رئيس الهندسة الاذاعية وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الإخواني وقتها.

وأوضح، أنه كان يصدر تعليمات بعدم وقف أي من العاملين في الإذاعة والتليفزيون بسبب رأي سياسي ضد الاخوان، متسائلا: "وازاي ابقى إخواني والجهات تختارني عضوا بالهيئة الوطنية للإعلام بعد ذلك، وازاي أنا مستمر ومش بيتحقق معايا حتى الآن".

وأكد أنه كان يعمل على تنفيذ خطة موثقة للحفاظ على ماسبيرو والإعلام المصري خلال حكم الإخوان.

وأجاب أبو عميرة على سؤال "لماذا سقط الإخوان بعد عام واحد من الحكم؟"، قائلا: "كانت عندهم خطة موجهة في غير لصالح الشعب المصري ومسمعوش كلام عبد الفتاح السيسي اللي عرض عليهم حلول كثيرة ورفضوها".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.