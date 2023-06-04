شكري أبو عميرة: وزير الإعلام الإخواني عنفني بسبب إذاعة مؤتمر تمرد

قال المخرج شكري أبو عميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، إبان حكم جماعة الإخوان، إن وزير الإعلام الإخواني صلاح عبد المقصود قام بتعنيفه في احدى المرات، بسبب إذاعته لمؤتمر حركة تمرد في مايو 2013، وقال له "مرسي زعلان منك"

وأضاف "أبو عميره" خلاله لقاءه في برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على قناة إكسترا نيوز، أنه كثيرا ما نصح وزير الإعلام الإخواني ومستشاري مرسي عدم إذاعة خطابات مرسي على الهواء، إلا أن باكينام الشرقاوي طلبت إذاعة اجتماع "بحث ملف سد النهضة" الشهير على الهواء.

وتابع: وزير الاستثمار الإخواني يحيى حامد طلب مني وقف العديد من القنوات يوم 30 يونيو، إلا انني رفضت ذلك، وكانت هناك غرفة عمليات مركزية برئاستي لتغطية "30 يونيو" تضم تغطية كافة محافظات مصر.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.