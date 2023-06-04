أخبار التكنولوجيا| آبل تصدم عملائها بهذا القرار.. وتحذير عاجل لمئات الملايين من مستخدمي Gmail

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعد هاتف Galaxy A24 واحدا من أفضل الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة سامسونج الكورية الجنوبية في الفترة الأخيرة، حيث يضم الهاتف عددا من المواصفات المميزة إلى جانب سعر مناسب للكثيرين من راغبي الشراء.



في قرار صادم للملايين من مستخدمي أجهزة شركة آبل، قررت الشركة إيقاف خدمة My Photo Stream في في 26 يوليو القادم، كما أعلنت الشركة أن التحميلات باستخدام الخدمة ستتوقف قبل شهر واحد أي في 26 يونيو المقبل.



أفادت تقارير أن هناك طريقة احتيال جديدة يقوم بها عدد من الهاكرز لتزييف علامات التوثيق الخاصة بمستخدمي Gmail، حيث يتم استخدامها بشكل نشط من قبل المقرصنين لخداع المستخدمين.



تنبأ الفيزيائي وخبير الذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ماكس تيجمارك، بأن هناك فرصة بنسبة 50% في أن يقضي الذكاء الاصطناعي على البشرية، الأمر الذي قد يهدد وبشكل رئيسي، مستقبل الحياة على كوكب الأرض.



أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية مؤخرًا أنها ستعالج مشكلة ضبابية الكاميرا التي يعاني منها بعض مستخدمي هواتف Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus، وذلك منذ إطلاق الهواتف في وقت سابق من هذا العام.



يعد هاتف Redmi Note 12 Pro Plus، هو أحدث هاتف من ريدمي، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي، حيث انطلق الهاتف من أيام قليلة ليكون خيارا مناسبا للشباب، ومحبي هواتف الفئة المتوسطة.



تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على الهواتف الذكية باستمرار، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملائها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل.