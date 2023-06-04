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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| آبل تصدم عملائها بهذا القرار.. وتحذير عاجل لمئات الملايين من مستخدمي Gmail

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بمواصفات مميزة وسعر لن تتخيله.. أنسب موبايل من سامسونج في السوق


يعد هاتف  Galaxy A24 واحدا من أفضل الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة سامسونج الكورية الجنوبية في الفترة الأخيرة، حيث يضم الهاتف عددا من المواصفات المميزة  إلى جانب سعر مناسب للكثيرين من راغبي الشراء.  

 

آبل تصدم مستخدميها بهذا القرار: توقف هذه الخدمة في 26 يونيو


في قرار صادم للملايين من مستخدمي أجهزة شركة آبل، قررت الشركة إيقاف خدمة My Photo Stream في في 26 يوليو القادم، كما أعلنت الشركة أن التحميلات باستخدام الخدمة ستتوقف قبل شهر واحد أي في 26 يونيو المقبل.

 

تحذير عاجل لمئات الملايين من مستخدمي Gmail لهذه الأسباب


أفادت تقارير أن هناك طريقة احتيال جديدة يقوم بها عدد من الهاكرز لتزييف علامات التوثيق الخاصة بمستخدمي Gmail، حيث يتم استخدامها بشكل نشط من قبل المقرصنين لخداع المستخدمين.

 

خبير: قضاء الذكاء الاصطناعي على البشرية محتمل بنسبة 50%


تنبأ الفيزيائي وخبير الذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ماكس تيجمارك، بأن هناك فرصة بنسبة 50% في أن يقضي الذكاء الاصطناعي على البشرية، الأمر الذي قد يهدد وبشكل رئيسي، مستقبل الحياة على كوكب الأرض.  

 

مشكلة خطيرة في كاميرا هواتف Galaxy S23.. وسامسونج تعد بالحل


أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية مؤخرًا أنها ستعالج مشكلة ضبابية الكاميرا التي يعاني منها بعض مستخدمي هواتف Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus، وذلك منذ إطلاق الهواتف في وقت سابق من هذا العام.  

 

اشتريه وإنت مغمض.. أقوى موبايل للشباب من شاومي في 2023


يعد هاتف Redmi Note 12 Pro Plus، هو أحدث هاتف من ريدمي، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي، حيث انطلق الهاتف من أيام قليلة ليكون خيارا مناسبا للشباب، ومحبي هواتف الفئة المتوسطة.

 

عرض مغرى.. خصم 24% على جوال سامسونج Galaxy A14


تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على الهواتف الذكية باستمرار، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملائها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل.

 

 

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