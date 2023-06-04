أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإسرائيلي حادث الحدود هاتفيًّا

أخبار مصر.. اتصل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بوزير الدفاع الإسرائيلي "يواف جالانت" لبحث ملابسات حادث اليوم، وقدم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



إجراءات لمنع تكراره مستقبلاً.. وزير الدفاع يعزّي نظيره الإسرائيلي في ضحايا حادث الحدود

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بإجراء إتصال هاتفي بوزير الدفاع الإسرائيلي "يواف جالانت" لبحث ملابسات حادث اليوم.

رئيس الوزراء: أنجزنا عمل 10 سنوات لتطوير الموانئ في ثلاثة أعوام فقط

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه مع حجم الموانئ الضخمة التي تنفذها الدولة لتكون مصر مركز لوجستي في المنطقة، لافتا إلى أن ميناء الإسكندرية هو الأكبر حيث يستحوذ على أكثر من 60% من تجارة مصر؜.

جيل بايدن تستقبل عامها الجديد وسط سحر الفراعنة.. وهذه هدية مصر في عيد ميلادها| شاهد

استقبلت جيل بايدن سيدة أمريكا الأولى، إشراقة شمس عامها الـ72، اليوم السبت 3 يونيو 2023، خلال زيارتها إلى مصر في منطقة الأهرامات بالجيزة ومع تمثال أبو الهول.

الحكومة : إنشاء 5 حواجز أمواج جديدة في ميناء الإسكندرية الكبير

عقب انتهائه من تفقد عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بميناءي الإسكندرية والدخيلة

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



المتحدث العسكري: مقتل 3 جنود إسرائيليين وفرد تأمين مصري نتيجة عملية تهريب مخدرات

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أنه في فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.

مدبولي: موانئ المكس والدخيلة والإسكندرية ستصبح الأكبر لتداول الحاويات بالمنطقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه تفقد نفق مشروع ٤٥ والذي يساهم في عدم التزاحم المروري مشيرا الي ان المشروع تم انتهائه والان تم افتتاحه للمواطنين .

رئيس الوزراء يتفقد اعمال تطوير المتحف اليوناني بمحافظة الاسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعمال تطوير المتحف اليوناني بمحافظة الاسكندرية للوقف علي نسب تنفيذ التطوير .

الحكومة تكشف عن تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة مستجدات العمل بها.

الحكومة تكشف حقيقة التراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



قبل ما تشتري.. 13 نصيحة مهمة لاختيار الأضحية السليمة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن 13 نصيحة للمواطنين، لشراء أضحية سليمة، وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

استمرار صرف معاشات يونيو لـ11 مليون مستحق.. مزايا وطرق القبض بالمنزل

تستمر عملية صرف معاش شهر يونيو2023 اليوم من خلال ماكينات الصراف الآلية atm ، كما يستأنف الصرف غدا الاحد من جميع فروع بنك ناصر الاجتماعى،ومكاتب البريد وجميع ماكينات الصراف الآلي، وذلك مع تيسير كافة الإجراءات لتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين البالغ عددهم 11 مليون مستحق .

يبدأ من 85 جنيهًا.. أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

شهدت أسعار البيض تذبذبا بين ارتفاع وانخفاض حوالى 5 جنيهات، وذلك بسبب عدة عوامل أثرت على أسعاره منها ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق فى مصر، وكذلك عدم استقرار حركة الشحن والنقل بسبب الضغوط العالمية .

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

تطرح وزارة الزراعة، اللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق، ما يؤدي إلى طرح الوزارة أرخص أنواع اللحوم.

الكيلو يبدأ من 62 جنيهًا.. آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبط اليوم

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والكتاكيت والبط الرئيسية، داخل المزارع والأسواق ، اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023.

ضياء رشوان يعلن تأجيل انعقاد جلسات الحوار الوطني بسبب الظروف المناخية

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أنه نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين السابقين، فإن مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة

مصدر بـ البيئة يكشف لـ صدى البلد سبب هبوب العاصفة الترابية

قال الدكتور مصطفي مراد رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن العاصفة التي ضربت البلاد ظاهرة طبيعية نتيجة تأثير التغيرات المناخية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



قرينة رئيس الجمهورية تودع جيل بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر

قامت السيدة الأولي انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بتوديع جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي بعد انتهاء زيارتها لمصر.

منطقتان في غاية الأهمية.. مدبولي يعلن عن مشروع ضخم لصرف مياه الأمطار

عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة الإسكندرية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بميناء الإسكندرية

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أنه في فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.