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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقوام ممشوق.. إطلالة جذابة لـ هيفاء وهبي في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية بلوزة قصيرة باللون الأسود وبنطلون جينز، حازت علي إعجاب متابعيها.

 

قضت محكمة مستأنف الشيخ زايد بتخفيف عقوبة مدير أعمال هيفاء وهبي، محمد وزيري إلى الحبس عامين في اتهامه بتبديد 4 ملايين دولار، وبراءته من اتهامه بالنصب على الفنانة هيفاء وهبي، في القضية رقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، المقيدة برقم 3587 لسنة 2021 جنح مستأنف الشيخ زايد.


تفاصيل اتهام هيفاء وهبي لمدير أعمالها
وكان محامي الفنانة هيفاء وهبى تقدم ببلاغ ضد مدير أعمالها (محمد حمــزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم)، بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الخاص، بموجب التوكيل الذي حصل عليه منها، وعاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين.

 

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