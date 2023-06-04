تحفيز الدماغ لتذكر ما تعلمه في اليوم السابق.. علاج جديد لتحسين الذاكرة أثناء النوم سيغير العالم| تفاصيل

ظلت الكثير من البشرية يتساءلون، ويبحثون عن وسيلة تساعدهم في تحسين مشاكل الذاكرة، مع تذبذب في تلك القدرة البشرية، وتأثرها بمشاكل وضغوط الحياة، هذا بخلاف الأمراض التي تتعلق بتلك القدرة، ولكن يبدوا أن تلك الأزمة قد تتلاشى مع قرب التوصل لعلاج لتلك المعضلة، وبشكل بسيط لم يتوقعه أحد، فالأمر قد لا يتطلب سوى جرعة كهربائية بطريقة محددة يتم إدخالها إلى المخ أثناء نومى الإنسان.

وتأتي تلك البشرى بعد إعلان مجموعة من المتخصصين عن توصلهم إلى آلية لتحفيز الدماغ، وقد صاغوا تلك الدراسة وتفاصيلها، بعد أن أخضعوا مجموعة بشرية لتجاربهم، وتحققوا من نتائج تلك التجربة، وهو ما نشرته صحيفة npr الأمريكية في تقرير خاص بالدراسة تحت عنوان "العلماء ينطلقون بالكهرباء لأدمغة البشر النائمين لتحسين ذاكرتهم"، وهنا نرصد تفاصيل تلك الدراسة.

تحفيز الدماغ لتذكر ما تعلمه في اليوم السابق

وفقا لما جاء بالصحيفة الأمريكية، فقد توصلت دراسة جديدة إلى أن تحفيز الدماغ أثناء النوم يمكن أن يحسن الذاكرة، ويبدو أن القليل من التحفيز الدماغي في الليل يساعد الناس على تذكر ما تعلموه في اليوم السابق، وذلك ما وجدته دراسة أجريت على 18 شخصًا يعانون من الصرع الشديد، حيث أنهم سجلوا درجات أعلى في اختبار الذاكرة إذا حصلوا على تحفيز عميق للدماغ أثناء نومهم، وفقًا لما ذكره فريق علمي في مجلة Nature Neuroscience .

وتم تقديم التحفيز أثناء نوم غير حركة العين السريعة، عندما يُعتقد أن الدماغ يقوي الذكريات التي يتوقع استخدامها في المستقبل، وقد تم تصميمه لمزامنة النشاط في منطقتين من الدماغ تشارك في توطيد الذاكرة : الحُصين وقشرة الفص الجبهي، ويقول الدكتور إسحاق فريد، مؤلف الدراسة وأستاذ جراحة الأعصاب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "تحسن البعض بنسبة 10٪ أو 20٪ ، وتحسن البعض بنسبة 80٪" ، اعتمادًا على مستوى التزامن .

نظرية رائدة قامت عليها الدراسة

وتعود النتائج إلى نظرية رائدة حول كيفية تحويل الدماغ لحدث يومي إلى ذاكرة يمكن أن تستمر لأيام أو أسابيع أو حتى سنوات، حيث يقترحون أيضًا نهجًا جديدًا لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مجموعة من مشاكل النوم والذاكرة، وهنا يقول فرايد: "نعلم على سبيل المثال أنه في مرضى الخرف ومرض ألزهايمر ، لا يعمل النوم جيدًا على الإطلاق، والسؤال هو ما إذا كان تغيير بنية النوم، يمكنك مساعدة الذاكرة".

وعلى الرغم من أن النتائج مأخوذة من دراسة صغيرة لأشخاص يعانون من اضطراب معين (الصرع)، إلا أنهم "سبب للاحتفال"، كما يقول الدكتور جيورجي بوزاكي ، أستاذ علم الأعصاب في جامعة نيويورك الذي لم يشارك في البحث، وأنها ستكون بداية لدراسات أوسع، وشرائح مختلفة، وهو ما يعكس حجم وأهمية هذا البحث، وما توصل إليه المشاركون فيها.

إيقاعات في الدماغ

وأثناء النوم، تطلق خلايا المخ بأنماط إيقاعية، ويعتقد العلماء أنه عندما تقوم منطقتان من مناطق الدماغ بمزامنة أنماط إطلاق النار، فإنهما قادران على التواصل، وتشير الدراسات إلى أنه أثناء النوم غير الريمي، فإن الحُصين، الموجود في عمق الدماغ، يزامن نشاطه مع قشرة الفص الجبهي، والتي تقع خلف الجبهة مباشرة، ويبدو أن هذه العملية تساعد في تحويل الذكريات من اليوم إلى ذكريات يمكن أن تستمر مدى الحياة.

ولذلك أراد فرايد وفريقه معرفة ما إذا كان زيادة التزامن بين منطقتي الدماغ يمكن أن يحسن ذاكرة الشخص للحقائق والأحداث، وقد تضمنت دراستهم مرضى الصرع الذين لديهم بالفعل أقطاب كهربائية في أدمغتهم كجزء من تقييمهم الطبي، وقد أعطى هذا العلماء طريقة لمراقبة وتغيير إيقاعات دماغ الشخص، حيث قاموا بقياس الذاكرة باستخدام اختبار "حيوان أليف مشهور" حيث عُرض على المشاركين سلسلة من الصور التي تطابق شخصًا مشهورًا مع حيوان معين، وكان الهدف هو تذكر الحيوان الذي يذهب مع أي المشاهير.

هكذا تمت التجربة

ووفقا لما جاء بصحيفة npr، فإن المرضى شاهدوا الصور قبل الذهاب إلى الفراش. ثم، أثناء نومهم ، حصل بعضهم على نبضات كهربائية صغيرة عبر الأسلاك في أدمغتهم، ويقول فرايد: "كنا نقيس النشاط في منطقة واحدة عميقة في الدماغ [الحُصين] ، وبعد ذلك ، بناءً على ذلك ، كنا نحفز في منطقة مختلفة [قشرة الفص الجبهي]".

ثم ظهرت النتائج، وما حدث أنه في المرضى الذين حصلوا على التنبيه ، أصبحت الإيقاعات في منطقتي الدماغ أكثر تزامنًا، وعندما استيقظ هؤلاء المرضى ، كان أداؤهم أفضل في اختبار المشاهير للحيوانات الأليفة، وتظهر النتائج التي تعود إلى عقود من البحث على الحيوانات أهمية الإيقاع والتزامن في تكوين ذكريات طويلة المدى.

للدماغ لغة خاصة

وعن لغة الدماغ، نجد أن الدكتور بوزساكي يقول: "إذا كنت ترغب في التحدث إلى الدماغ ، فعليك التحدث إليه بلغته الخاصة، ولكن تغيير الإيقاعات في دماغ الشخص السليم قد لا يحسن ذاكرته ، لأن قنوات الاتصال هذه قد تم تحسينها بالفعل، ولكن ربما تحسن مرضى الصرع لأنهم بدأوا بمشاكل في النوم والذاكرة ناجمة عن الاضطراب والأدوية المستخدمة في علاجه.

وتابع: "ربما ما حدث هنا هو فقط جعل الذكريات السيئة أفضل، ومع ذلك، فإن هذا النهج لديه القدرة على مساعدة ملايين الأشخاص الذين يعانون من ضعف الذاكرة. وربما تلعب إيقاعات الدماغ دورًا مهمًا في العديد من المشكلات الأخرى، وإنها ليست خاصة بالذاكرة. إنهم يفعلون الكثير من الأشياء الأخرى، مثل تنظيم الحالة المزاجية والعاطفة، لذا فإن تعديل إيقاعات الدماغ قد يساعد أيضًا في علاج اضطرابات مثل الاكتئاب، كما يقول.